Mbappé fica fora do treino e vira dúvida do Real Madrid para encarar o City na Champions League Estadão Conteúdo 09.12.25 10h42 O técnico Xabi Alonso corre o risco de perder o seu principal jogador para o confronto desta quarta-feira, diante do Manchester City, pela sexta rodada da Champions League. Kylian Mbappé não participou do treino desta terça-feira junto com o restante do elenco e gerou uma grande incerteza na comissão técnica. De acordo com informações do jornal espanhol Marca, O atacante vem sofrendo com uma fratura no dedo e um insistente desconforto muscular na perna esquerda. O departamento médico vai aguardar a sua evolução até a manhã de quarta-feira. Sua liberação depende também de como o atleta vai estar se sentindo nas horas que vão anteceder o jogo com o Manchester City. Um possível desfalque do camisa 10 aumenta uma lista de baixas importantes. Carvajal, Tren Alexander-Arnold, Huijsen, Eder Militão, Alaba, Mendy e Camavinga estão fora do confronto com os ingleses segundo o jornal espanhol. Para reforçar o plantel, Xabi Alonso precisou convocar três jovens da base para aumentar o seu leque de opções no momento de definir a equipe titular para o duelo. O problema de Mbappé surge em meio a uma crise de resultados que já coloca o trabalho do atual treinador sob questionamentos. O Real Madrid vem de derrota para o Celta de Vigo por 2 a 0 e figura na segunda colocação do Campeonato espanhol, quatro pontos atrás do líder Barcelona (40 a 36).