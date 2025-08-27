Mbappé encabeça seleção francesa e Deschamps abre espaço para estreante em convocação Estadão Conteúdo 27.08.25 12h47 Com uma lista que incluiu nomes tarimbados como Mbappé e Dembelé, o técnico Didier Deschamps anunciou nesta quarta-feira os convocados da seleção francesa para as próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na relação, a grande novidade foi a presença do estreante Maghnes Akliuche, atacante do Monaco. O jogador de 23 anos sendo destaque da sua equipe e, na última temporada marcou sete gols e deu 13 assistências em 43 partidas. Ele chega para se uma opção no setor ofensivo da equipe. Nesta retomada dos jogos, Akliuche disputou dois jogos e balançou a rede uma vez. Além de Dembelé e Mbappé, Deschamps chamou também Marcus Thuram, da Juventus, Rayan Cherky, do Manchester City, Barcola, do Paris Saint-Germain e Michael Olise, do Bayern de Munique como opções para o setor ofensivo. Em um processo de renovação, o treinador francês deixou alguns medalhões de fora desta convocação como Camavinga, do Real Madrid, Pavard, da Inter de Milão e Kolo Muani, do PSG. A França terá dois compromissos em seu grupo pelas Eliminatórias. No dia 5 de setembro, o conjunto azul vai enfrentar a Ucrânia fora de casa. Quatro dias, a equipe do técnico Didier Deschamps recebe a Islândia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção francesa convocação Deschamps Mbappé estreante COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45 Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 FUTEBOL Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, desabafa após separação: 'Apanhei, inclusive grávida’ Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram 26.08.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45 COBRANÇAS Torcedores se reúnem com diretoria e jogadores do Paysandu; organizada se recusa a participar A intenção, segundo o clube bicolor, era ouvir as cobranças da arquibancada e manter o canal de diálogo aberto em um momento decisivo da competição 26.08.25 22h18