Mbappé é dispensado da seleção francesa por causa de lesão no tornozelo e volta ao Real Madrid

O atacante Kylian Mbappé foi dispensado da seleção francesa nesta sexta-feira e desfalcará a equipe no confronto contra o Azerbaijão. Marcado para este domingo, em Baku, o jogo é válido pela última rodada do Grupo D das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026.

Com uma inflamação no tornozelo direito, o atleta foi liberado e agora retorna à capital espanhola para ser submetido a exames no Real Madrid.

A Federação Francesa de Futebol veiculou a informação por meio de postagem em suas redes sociais. A decisão de liberar o jogador foi definida pela comissão técnica devido ao desconforto persistente que ele vem sentindo no local.

Mbappé sentiu a lesão no último jogo

A dispensa acontece um dia depois de o astro francês liderar sua equipe na vitória por 4 a 0 sobre a Ucrânia. No confronto, ele marcou dois gols que ajudaram a garantir a classificação dos franceses para a próxima Copa do Mundo.

Mbappé sentiu a lesão no tornozelo direito já no final da partida.

Outros desfalques na seleção francesa

Esta não é a única baixa que o técnico Didier Deschamps terá para o encontro de domingo. A federação francesa informou que Manu Koné e Eduardo Camavinga estão deixando a concentração do time nacional e retornando para os seus clubes.

Companheiro de Mbappé no Real Madrid, o meio-campista Camavinga sofreu uma distensão muscular na coxa esquerda e retorna para dar sequência ao tratamento na Espanha. Já o meia Manu Koné cumpre suspensão após receber cartão amarelo e está de malas prontas para defender a Roma.