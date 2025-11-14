Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Mbappé é dispensado da seleção francesa por causa de lesão no tornozelo e volta ao Real Madrid

A dispensa acontece um dia depois de o astro francês liderar a sua equipe nos 4 a 0 sobre a Ucrânia

Redação O Liberal com informações da AE

O atacante Kylian Mbappé foi dispensado da seleção francesa nesta sexta-feira e desfalcará a equipe no confronto contra o Azerbaijão. Marcado para este domingo, em Baku, o jogo é válido pela última rodada do Grupo D das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026.

Com uma inflamação no tornozelo direito, o atleta foi liberado e agora retorna à capital espanhola para ser submetido a exames no Real Madrid.

A Federação Francesa de Futebol veiculou a informação por meio de postagem em suas redes sociais. A decisão de liberar o jogador foi definida pela comissão técnica devido ao desconforto persistente que ele vem sentindo no local.

Mbappé sentiu a lesão no último jogo

A dispensa acontece um dia depois de o astro francês liderar sua equipe na vitória por 4 a 0 sobre a Ucrânia. No confronto, ele marcou dois gols que ajudaram a garantir a classificação dos franceses para a próxima Copa do Mundo.

Mbappé sentiu a lesão no tornozelo direito já no final da partida.

Outros desfalques na seleção francesa

Esta não é a única baixa que o técnico Didier Deschamps terá para o encontro de domingo. A federação francesa informou que Manu Koné e Eduardo Camavinga estão deixando a concentração do time nacional e retornando para os seus clubes.

Companheiro de Mbappé no Real Madrid, o meio-campista Camavinga sofreu uma distensão muscular na coxa esquerda e retorna para dar sequência ao tratamento na Espanha. Já o meia Manu Koné cumpre suspensão após receber cartão amarelo e está de malas prontas para defender a Roma.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

eliminatórias

Mbappé

lesão

desfalque

França
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo

Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão

16.11.25 9h00

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

Carlos Ferreira

Quem é o goleiro deste século no Pará

16.11.25 7h00

Futebol

Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC

Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina

15.11.25 15h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo

16.11.25 7h00

RIVALIDADE

Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também'

Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar

14.11.25 22h28

novos espaços

Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas no ano da COP 30

Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais

16.11.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda