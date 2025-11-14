Mbappé é dispensado da seleção francesa por causa de lesão no tornozelo e volta ao Real Madrid A dispensa acontece um dia depois de o astro francês liderar a sua equipe nos 4 a 0 sobre a Ucrânia Redação O Liberal com informações da AE 14.11.25 10h57 O atacante Kylian Mbappé foi dispensado da seleção francesa nesta sexta-feira e desfalcará a equipe no confronto contra o Azerbaijão. Marcado para este domingo, em Baku, o jogo é válido pela última rodada do Grupo D das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. Com uma inflamação no tornozelo direito, o atleta foi liberado e agora retorna à capital espanhola para ser submetido a exames no Real Madrid. A Federação Francesa de Futebol veiculou a informação por meio de postagem em suas redes sociais. A decisão de liberar o jogador foi definida pela comissão técnica devido ao desconforto persistente que ele vem sentindo no local. Mbappé sentiu a lesão no último jogo A dispensa acontece um dia depois de o astro francês liderar sua equipe na vitória por 4 a 0 sobre a Ucrânia. No confronto, ele marcou dois gols que ajudaram a garantir a classificação dos franceses para a próxima Copa do Mundo. Mbappé sentiu a lesão no tornozelo direito já no final da partida. Outros desfalques na seleção francesa Esta não é a única baixa que o técnico Didier Deschamps terá para o encontro de domingo. A federação francesa informou que Manu Koné e Eduardo Camavinga estão deixando a concentração do time nacional e retornando para os seus clubes. Companheiro de Mbappé no Real Madrid, o meio-campista Camavinga sofreu uma distensão muscular na coxa esquerda e retorna para dar sequência ao tratamento na Espanha. Já o meia Manu Koné cumpre suspensão após receber cartão amarelo e está de malas prontas para defender a Roma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol eliminatórias Mbappé lesão desfalque França COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 novos espaços Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas no ano da COP 30 Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais 16.11.25 8h00