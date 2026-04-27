Mbappé é diagnosticado com lesão na coxa e acende alerta antes da Copa do Mundo Atacante sentiu o problema na perna esquerda; Real Madrid não divulgou o tempo de recuperação O Liberal 27.04.26 9h53 Jogador sentiu o problema no jogo contra o Betis, na La Liga (Foto: Instagram @k.mbappe) O atacante francês Kylian Mbappé foi diagnosticado com uma lesão no músculo da coxa esquerda. A informação foi confirmada pelo Real Madrid nesta segunda-feira (27), por meio de nota divulgada pelo clube espanhol. Conforme as informações, o problema foi detectado após o jogador realizar exames no departamento médico da equipe. Na nota, o clube detalhou que o francês sofreu uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. A equipe informou que o tratamento será acompanhado pelo departamento médico do clube, mas não informou o tempo de recuperação da lesão. “Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Kylian Mbappé, foi diagnosticada uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. Sua recuperação será acompanhada”, informou o clube. VEJA MAIS Vini Jr. faz no 100º jogo de Mbappé, mas Real cede 1 a 1 ao Bétis no último lance e se complica Em seu 100° jogo pelo clube merengue, o francês Mbappé pouco produziu, mas viu o time ficar em vantagem com o vaiado Vini Jr. 'Não vejo uma Copa do Mundo sem Neymar', diz Mbappé O francês destacou a relevância do camisa 10 no cenário mundial antes de amistoso contra a Seleção Brasileira Mbappé desmente exame errado no Real Madrid e projeta amistoso com o Brasil: 'Será um prazer' Capitão da França, o jogador deu entrevista coletiva nesta quarta-feira, antes do amistoso com o Brasil A lesão ocorre a menos de dois meses do início da Copa do Mundo, o que acende um alerta para a participação ou não do jogador no Mundial. Mbappé é um dos principais atletas da seleção da França, com a qual foi campeão em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, e vice em 2022. A seleção francesa fará sua estreia no dia 16 de junho, contra o Senegal, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time está no Grupo I, ao lado de Iraque e Noruega, além da seleção senegalesa. A lesão do craque francês foi sentida na partida contra o Betis, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga, na sexta-feira (24). O jogador sentiu um incômodo por volta dos 35 minutos da segunda etapa, foi substituído e foi direto para o vestiário. Do lado de fora, Mbappé viu o Real Madrid sofrer o empate já nos acréscimos e terminar a partida em 1 a 1. Com o tropeço, o time merengue fica um pouco mais distante do título. A equipe é a segunda colocada na tabela, com 74 pontos, 11 atrás do líder Barcelona. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mbappé copa do mundo 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Mbappé é diagnosticado com lesão na coxa e acende alerta antes da Copa do Mundo Atacante sentiu o problema na perna esquerda; Real Madrid não divulgou o tempo de recuperação 27.04.26 9h53 futebol Nico Ferreira se despede do Remo e confirma saída do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Nico Ferreira se despede do Remo e confirma saída do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Remo perde mais uma em casa e pode descer à lanterna da Série A Um ponto da Chapecoense e os azulinos seguram a temida lanterna do Brasileirão 25.04.26 18h15 futebol Mbappé é diagnosticado com lesão na coxa e acende alerta antes da Copa do Mundo Atacante sentiu o problema na perna esquerda; Real Madrid não divulgou o tempo de recuperação 27.04.26 9h53