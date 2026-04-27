Mbappé é diagnosticado com lesão na coxa e acende alerta antes da Copa do Mundo

O atacante francês Kylian Mbappé foi diagnosticado com uma lesão no músculo da coxa esquerda. A informação foi confirmada pelo Real Madrid nesta segunda-feira (27), por meio de nota divulgada pelo clube espanhol. Conforme as informações, o problema foi detectado após o jogador realizar exames no departamento médico da equipe.

Na nota, o clube detalhou que o francês sofreu uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. A equipe informou que o tratamento será acompanhado pelo departamento médico do clube, mas não informou o tempo de recuperação da lesão.

“Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Kylian Mbappé, foi diagnosticada uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. Sua recuperação será acompanhada”, informou o clube.

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A lesão ocorre a menos de dois meses do início da Copa do Mundo, o que acende um alerta para a participação ou não do jogador no Mundial. Mbappé é um dos principais atletas da seleção da França, com a qual foi campeão em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, e vice em 2022.

A seleção francesa fará sua estreia no dia 16 de junho, contra o Senegal, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time está no Grupo I, ao lado de Iraque e Noruega, além da seleção senegalesa.

A lesão do craque francês foi sentida na partida contra o Betis, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga, na sexta-feira (24). O jogador sentiu um incômodo por volta dos 35 minutos da segunda etapa, foi substituído e foi direto para o vestiário.

Do lado de fora, Mbappé viu o Real Madrid sofrer o empate já nos acréscimos e terminar a partida em 1 a 1. Com o tropeço, o time merengue fica um pouco mais distante do título. A equipe é a segunda colocada na tabela, com 74 pontos, 11 atrás do líder Barcelona.