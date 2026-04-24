Vini Jr. faz no 100º jogo de Mbappé, mas Real cede 1 a 1 ao Bétis no último lance e se complica

A promessa de Álvaro Arbeloa de ganhar os sete últimos jogos de La Liga em busca de um título na temporada durou somente uma partida. Nesta sexta-feira, em visita ao Bétis na abertura da 33ª rodada, a equipe vencia até o último lance, quando levou o 1 a 1 e se complicou de vez em La Liga.

Em seu 100° jogo pelo clube merengue, o francês Mbappé pouco produziu, mas viu o time ficar em vantagem com o vaiado Vini Jr. O segundo triunfo seguido após a queda nas quartas da Champions League parecia certo, até uma jogada individual de Antony, já nos acréscimos, custar o resultado em gol de Bellerín, que hjá defendeu o líder Barcelona.

O Real Madrid fica oito pontos atrás do rival catalão (82 a 74), que ainda joga na rodada, neste sábado, na casa do Getafe, na qual empatou os últimos quatro confrontos além de ter uma derrota. Antes de se enfrentarem no clássico, o Barcelona tem outra visita indigesta, contra o Osasuna.

O jogo começou elétrico, com as equipes abertas e buscando o gol. Babamku era quem mais levava perigo do lado do Bétis, enquanto Mbappé queria se destacar, porém desperdiçou duas chances de cara ao chutar pelo alto.

Vaiado a cada toque de bola, Vini Júnior abriu o marcador aos 17 minutos após o goleiro Valles rebater a batida de longe de Valverde. Comemorou retribuindo a provocação, colocando a mão na orelha 'cobrando' mais apupos.

Mbappé parecia ansioso por fazer coisas boas em seu 100° jogo e cometia erros incomuns, até em dribles simples. Os companheiros, porém, estavam mais ligados e rapidamente o domínio merengue se fez valer, com a equipe superior em campo e a todos momento perto de mais gols.

Quinto colocado, mas machucado por causa da eliminação diante do Braga nas quartas de final da Liga Europa, o Bétis vinha de somente um triunfo em oito jogos e pressionado a espantar a má fase. Porém, carecia de melhor produção de Antony.

O brasileiro pouco fazia e quando apareceu, foi em bate-papo descontraído com o compatriota Vini Jr. Em pressão na reta final, o Bétis chegou forte no gol de Lunin, que parou duas finalizações perigosas do camisa 7 revelado no São Paulo.

O tão buscado gol de Mbappé veio após o intervalo e em uma linda troca de passes com oito minutos. Mas Alexander Arnold estava impedido na hora do cruzamento de três dedos e o lindo voleio do francês acabou invalidado.

O Real Madrid voltou da pausa ainda mais dinâmico após passar alguns apertos nos minutos finais. A ordem era chegar ao segundo gol para esfriar os ânimos da equipe do Bétis.

O planejado gol do alívio não saiu e o Bétis novamente cresceu. Em saída errada, Antony tocou para Hernández soltar uma bomba e Lunin fazer milagre. Arbeloa, vendo o rival crescer, demorava a reforçar a marcação - começou com os meias Valverde, Pitarch e Bellingham se revezando na marcação.

Esperou 27 minutos para 'fechar a casinha' com Camavinga e Alaba acionados. Ao mesmo tempo, Manuel Pellegrini respondeu com o ovacionado Isco. O zagueiro brasileiro Natan quase empatou por duas vezes. O Real Madrid tentava segurar o resultado com bastante gente atrás e só se arriscava com Mbappé e Vini Jr. nos contragolpes.

Desgastado, Mbappé pediu para sair restando 10 minutos e sem participação em gols em sua partida centenária - são 85 bolas nas redes rivais pelo clube merengue, além de 13 assistências. Antony tentou cavar um pênalti no fim, ignorado pelo árbitro, mas fez jogada individual no lance final que sobrou para Bellerín bater colocado e dar enorme ajuda ao Barcelona.