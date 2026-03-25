Mbappé desmente exame errado no Real Madrid e projeta amistoso com o Brasil: 'Será um prazer' Capitão da França, o jogador deu entrevista coletiva nesta quarta-feira, antes do amistoso com o Brasil Estadão Conteúdo 25.03.26 18h27 Um dia após repercutir um possível erro do departamento médico do Real Madrid, no qual teria realizado exames de imagem no joelho errado de Mbappé (o direito, bom) e, por consequência, tê-lo escalado em três jogos machucado, o astro da seleção francesa saiu em defesa do clube e disse que tudo não passou de invenção. Capitão da França, o jogador deu entrevista coletiva nesta quarta-feira, antes do amistoso com o Brasil em Boston, uma das sedes da Copa do Mundo, e mostrou-se à vontade, louco para estar em campo e garantindo estar 100% recuperado. "A informação de que examinaram o joelho errado não é verdadeira", garantiu Mbappé, defendendo o clube pelo qual perdeu diversos jogos por causa das dores no joelho esquerdo - chegou a ser examinado na França. "Talvez eu tenha alguma responsabilidade, porque quando você não fala, começam a circular rumores. Sempre mantive uma comunicação clara com o clube." O técnico Didier Deschamps não confirmou se terá seu astro desde o começo diante da seleção brasileira nesta quinta-feira, mas Mbappé fez questão de frisar que está recuperado e pronto para o amistoso. "Estou pronto para jogar, para ser titular. O treinador tomará as decisões e nós estaremos lá para aceitá-las e dar o nosso melhor, independentemente dos minutos que jogarmos", frisou. Na visão de Mbappé, o duelo com o pentacampeão Brasil servirá para medir as forças da França na busca pelo tri da Copa do Mundo - foi vice no Catar, perdendo para a Argentina nos pênaltis. "Já estamos na Copa do Mundo e muito ansiosos. Este jogo (com o Brasil) será emocionante. É sempre um prazer jogar contra uma das maiores seleções do mundo. Eles têm cinco estrelas na camisa e será fantástico ter tanto talento em campo. Será ótimo para os torcedores também, e nos dará uma ideia do que podemos oferecer na Copa do Mundo deste ano." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol França Copa do Mundo Real Madrid joelho exame errado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina 25.03.26 16h01 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 destaque Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols 25.03.26 12h40 COPA NORTE 'Vim para o Paysandu com o objetivo de voltar para a Série B', diz Marcinho após vitória bicolor Papão estreou na Copa Verde com uma vitória sobre o GAS-RR e jogador demonstrou confiança no trabalho da equipe 25.03.26 11h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21