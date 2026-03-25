Mbappé desmente exame errado no Real Madrid e projeta amistoso com o Brasil: 'Será um prazer'

Um dia após repercutir um possível erro do departamento médico do Real Madrid, no qual teria realizado exames de imagem no joelho errado de Mbappé (o direito, bom) e, por consequência, tê-lo escalado em três jogos machucado, o astro da seleção francesa saiu em defesa do clube e disse que tudo não passou de invenção.

Capitão da França, o jogador deu entrevista coletiva nesta quarta-feira, antes do amistoso com o Brasil em Boston, uma das sedes da Copa do Mundo, e mostrou-se à vontade, louco para estar em campo e garantindo estar 100% recuperado.

"A informação de que examinaram o joelho errado não é verdadeira", garantiu Mbappé, defendendo o clube pelo qual perdeu diversos jogos por causa das dores no joelho esquerdo - chegou a ser examinado na França. "Talvez eu tenha alguma responsabilidade, porque quando você não fala, começam a circular rumores. Sempre mantive uma comunicação clara com o clube."

O técnico Didier Deschamps não confirmou se terá seu astro desde o começo diante da seleção brasileira nesta quinta-feira, mas Mbappé fez questão de frisar que está recuperado e pronto para o amistoso. "Estou pronto para jogar, para ser titular. O treinador tomará as decisões e nós estaremos lá para aceitá-las e dar o nosso melhor, independentemente dos minutos que jogarmos", frisou.

Na visão de Mbappé, o duelo com o pentacampeão Brasil servirá para medir as forças da França na busca pelo tri da Copa do Mundo - foi vice no Catar, perdendo para a Argentina nos pênaltis.

"Já estamos na Copa do Mundo e muito ansiosos. Este jogo (com o Brasil) será emocionante. É sempre um prazer jogar contra uma das maiores seleções do mundo. Eles têm cinco estrelas na camisa e será fantástico ter tanto talento em campo. Será ótimo para os torcedores também, e nos dará uma ideia do que podemos oferecer na Copa do Mundo deste ano."