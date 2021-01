Max Verstappen e Kelly Piquet aproveitam férias nos Lençóis Maranhenses

Após o término da temporada 2020 da Fórmula 1, Max Verstappen, da Red Bull Racing, aproveitou as férias para curtir o Brasil. O piloto assumiu o namoro com a modelo Kelly Piquet, filha do bicampeão mundial, Nelson Piquet, na virada do ano, e está curtindo o período de descanso nos Lençóis Maranhenses.

>>> Sergio Ramos quer ouvir propostas, Papu Gomez pode trocar de clube na Itália… O Dia do Mercado

O casal está na companhia de amigos e família da influenciadora e modelo, que tem casa na região. Nesta terça-feira, Kelly publicou uma foto ao lado do piloto se divertindo nas terras dos Lençóis Maranhenses.

Confira abaixo: