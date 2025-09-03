Mattos diz que Santos tem dificuldade no mercado e põe Neymar como trunfo para atrair reforços Declaração vem em meio à necessidade urgente de reação no Campeonato Brasileiro Estadão Conteúdo 03.09.25 13h08 O diretor executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira e expôs o cenário que o clube enfrenta no mercado para conseguir reforços. Segundo ele, gestões passadas prejudicaram a imagem do clube em termos de negociação, dificultando a tarefa de reforçar o elenco. Ainda na conversa com os jornalistas, o dirigente colocou a figura de Neymar como trunfo para atrair novos nomes: "Todos desejam jogar com ele". Em meio à necessidade urgente de reação no Campeonato Brasileiro (o Santos ocupa a 16ª posição e tem os mesmos 22 pontos do Vitória, 17º colocado, e primeiro time na zona de rebaixamento), Mattos comentou sobre a dificuldade que a agremiação tem para efetivar as negociações. "Aniquilaram a credibilidade (do clube). A grande maioria dos times não quer conversar ou cria dificuldades. Isso se deve ao que o Santos fez no passado", numa referência às gestões anteriores. Além do retorno esportivo, que nesse caso seria a manutenção da equipe na Série A do Brasileiro, Mattos afirmou ainda que recuperar o Santos é também um objetivo da diretoria. "Se sair com um legado de resgatar a credibilidade, serei um profissional realizado. Esse é o grande trabalho. Vamos trabalhar dia e noite para que isso aconteça sendo direto e transparente, não fazendo nada fora da realidade", afirmou. A missão de afastar o Santos da zona do rebaixamento tem uma relação direta com um elenco mais forte. Nessa direção, Mattos vê a presença de Neymar como um fator positivo para atrair reforços de bom nível. "Neymar é mais que um atleta, é um filho que o Santos tem e que brilhou no mundo. Ele é uma arma para negociações. Todos desejam jogar ao lado dele", disse o dirigente. A mudança no comando técnico também foi abordada na entrevista. A chegada de Juan Pablo Vojvoda para substituir Cleber Xavier foi encarada como positiva para o clube, principalmente neste cenário de crise e grande instabilidade. "Ele teve uma longa permanência no Fortaleza com um trabalho mental excepcional. Conseguimos trazer um técnico muito cobiçado que aceitou vir neste momento de luta para ajudar a sair desta situação." Por fim, o diretor executivo se manifestou em relação à torcida. O tom do discurso foi uma relação de transparência. "A melhor maneira de se comunicar é sendo transparente e direto, assumindo os erros e mostrando os acertos para chegar onde queremos", afirmou Mattos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Alexandre Mattos Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Despedida Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua 03.09.25 12h47 Com novos jogadores regularizados, Volta Redonda-RJ pode ter novidades contra o Paysandu Lanterna e vice-lanterna da Série B se encaram na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão 03.09.25 12h27 Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 Futebol Após derrota em casa, chances de acesso do Remo despencam, aponta projeção Clube azulino perdeu para o Criciúma-SC na última rodada e segue na sexta colocação da tabela 03.09.25 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 Futebol América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados 03.09.25 9h11 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Seychelles x Gabão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelas Eliminatórias da Copa Seychelles e Gabão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.09.25 7h00 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h23