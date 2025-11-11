Matheus Cunha mira 1ª Copa do Mundo e admite viver um misto de sensações na seleção brasileira

A seleção brasileira continua se preparando na Europa para a realização dos dois jogos da Data Fifa deste mês. Escolhido para a coletiva desta terça-feira, o atacante Matheus Cunha disse estar vivendo um misto de emoções com a proximidade da Copa do Mundo do ano que vem.

"Tranquilidade nenhuma. Na última convocação, eu estava andando com meu cachorro em casa. Por mais que você tenha vindo outras vezes, há sempre a ansiedade na próxima. É nosso sonho, a competitividade é grande e isso mexe contigo. Você fica ansioso e tem orgulho quando o nome está na lista", afirmou o atacante.

Embora esteja em alta com o atual treinador da equipe nacional, jogador do Manchester United descreveu como tem sido o seu procedimento no dia das convocações.

"Prefiro não ver. Quem bom que não estou vendo e estou sendo convocado, que continue assim. Não fica uma coisa clara de estar na próxima, mas uma confiança interna de que quanto melhor for o trabalho, mais chance você vai estar na próxima. É difícil lidar com a confiança e ansiedade ao mesmo tempo", comentou Cunha.

LUCIANO JUBA CELEBRA CHANCE DADA POR ANCELOTTI Luciano Juba também compareceu na entrevista coletiva para conversar com os jornalistas. Ele relembrou a sua trajetória de dificuldades e afirmou que a Copa de 2026 começa a se tornar uma realidade na sua cabeça.

Novidade na seleção brasileira, o lateral-esquerdo espera aproveitar da melhor maneira a oportunidade que Ancelotti concedeu para buscar uma vaga na lateral-esquerda da seleção brasileira.

"O mister está observando bem e vai escolher os melhores. O próprio Ancelotti falou que eu sou um cara com uma qualidade técnica muito boa, bons passes, na construção de jogo isso pode ser importante", disse o estreante.

Revelado pelo Sport e com uma trajetória percorrida no futebol nordestino (defendeu também o Confiança e agora o Bahia), Juba disse estar vivendo o melhor momento de sua carreira.