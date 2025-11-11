Matheus Cunha mira 1ª Copa do Mundo e admite viver um misto de sensações na seleção brasileira Estadão Conteúdo 11.11.25 11h57 A seleção brasileira continua se preparando na Europa para a realização dos dois jogos da Data Fifa deste mês. Escolhido para a coletiva desta terça-feira, o atacante Matheus Cunha disse estar vivendo um misto de emoções com a proximidade da Copa do Mundo do ano que vem. "Tranquilidade nenhuma. Na última convocação, eu estava andando com meu cachorro em casa. Por mais que você tenha vindo outras vezes, há sempre a ansiedade na próxima. É nosso sonho, a competitividade é grande e isso mexe contigo. Você fica ansioso e tem orgulho quando o nome está na lista", afirmou o atacante. Embora esteja em alta com o atual treinador da equipe nacional, jogador do Manchester United descreveu como tem sido o seu procedimento no dia das convocações. "Prefiro não ver. Quem bom que não estou vendo e estou sendo convocado, que continue assim. Não fica uma coisa clara de estar na próxima, mas uma confiança interna de que quanto melhor for o trabalho, mais chance você vai estar na próxima. É difícil lidar com a confiança e ansiedade ao mesmo tempo", comentou Cunha. LUCIANO JUBA CELEBRA CHANCE DADA POR ANCELOTTI Luciano Juba também compareceu na entrevista coletiva para conversar com os jornalistas. Ele relembrou a sua trajetória de dificuldades e afirmou que a Copa de 2026 começa a se tornar uma realidade na sua cabeça. Novidade na seleção brasileira, o lateral-esquerdo espera aproveitar da melhor maneira a oportunidade que Ancelotti concedeu para buscar uma vaga na lateral-esquerda da seleção brasileira. "O mister está observando bem e vai escolher os melhores. O próprio Ancelotti falou que eu sou um cara com uma qualidade técnica muito boa, bons passes, na construção de jogo isso pode ser importante", disse o estreante. Revelado pelo Sport e com uma trajetória percorrida no futebol nordestino (defendeu também o Confiança e agora o Bahia), Juba disse estar vivendo o melhor momento de sua carreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Matheus Cunha Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu enfrenta Amazonas em jogo que pode deixar o Norte sem representantes na Série B Já rebaixado, Papão faz duelo protocolar que pode confirmar também a queda do Amazonas na Segundona 11.11.25 17h57 FUTEBOL Executivo Frontini se despede do Papão e diz: ‘O Paysandu irá se levantar e voltar mais forte’ O profissional exerceu a função após saída de Felipe Albuquerque, que deixou o clube no mês de maio 11.11.25 16h52 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 SÉRIE B Presidente do Cuiabá alfineta o Remo e questiona origem de investimentos: 'Só Deus sabe de onde vem' Declaração de Cristiano Dresch é a segunda provocação da semana contra o Leão, que mantém o foco no acesso à Série A e evita responder às polêmicas 11.11.25 15h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 Futebol Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem 11.11.25 10h40 ENTENDA Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado 10.11.25 20h44 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11