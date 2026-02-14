Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Matheus Bahia é oficializado como reforço do Internacional até dezembro de 2027

Estadão Conteúdo

O Internacional anunciou a contratação do lateral-esquerdo Matheus Bahia, de 26 anos, em um contrato válido até dezembro de 2027. O atleta pertencia ao Bahia, que manteve 40% dos direitos econômicos. Vale mencionar que o defensor passou as duas últimas temporadas emprestado ao Ceará.

Agora, o jogador terá a concorrência de Alejandro Bernabei para uma vaga na equipe titular. O argentino, que foi considerado um dos melhores da função no País em 2024, não conseguiu manter o bom desempenho no ano passado e acendeu um alerta na direção do clube gaúcho para 2026.

Antes de chegar ao gigante do Rio Grande do Sul, Matheus Bahia passou pelas categorias de base do Palmeiras e Athletico Paranaense. Natural de Salvador, o atleta retornou à sua terra de origem para defender as cores do time tricolor. Ao todo foram 117 partidas, três gols e oito assistências pelo Bahia.

Já com a camisa do Ceará, o lateral-esquerdo conseguiu mais regularidade e se tornou titular absoluto da equipe durante duas temporadas. Foram 93 jogos e onze assistências pelo time alvinegro, onde acabou rebaixado no último Campeonato Brasileiro.

O atleta já está integrado ao time de Paulo Pezzolano e aguarda a liberação da CBF para poder estrear. O Internacional volta a campo neste domingo (15), às 20h30, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, diante do Ypiranga, no estádio Colosso da Lagoa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Gaúcho

Internacional

Matheus Bahia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026

O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes

13.02.26 15h33

futebol

Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base

Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12)

13.02.26 12h52

FUTEBOL

Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar

Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3

13.02.26 12h43

Futebol

Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo

13.02.26 12h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado

14.02.26 7h00

PARAZÃO

Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos

Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim

12.02.26 21h47

futebol

Bruno Guimarães sofre grave lesão e abre chance de Ancelotti testar novos volantes na seleção

No dia 16 de março, Ancelotti anunciará a lista de convocados para os amistosos contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando, dias 26 e 31 de março

14.02.26 9h27

futebol

Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela

Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada

13.02.26 9h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda