Mateus Xavier faz dois e Santos estreia na Copinha com vitória sobre o Real Brasília

Tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos iniciou a edição de 2026 confirmando o favoritismo ao vencer o Real Brasília por 3 a 0, neste domingo, em São Carlos. A vitória na estreia teve o protagonismo do atacante Mateus Xavier, autor de dois gols do time praiano.

Com o triunfo, o Santos largou na liderança do Grupo 16, beneficiado também pelo empate por 2 a 2 entre São-Carlense e União Cacoalense-RO.

Mateus Xavier, de 18 anos, foi o nome da partida ao marcar dois gols ainda no início do jogo, cenário que moldou todo o confronto. No clube desde 2014, o atacante é tratado internamente pelo presidente Marcelo Teixeira como um jogador diferenciado, status reforçado pela recente renovação contratual até 2028 e pelas oportunidades já recebidas no elenco profissional.

A atuação do Santos no primeiro tempo foi marcada por imposição física e superioridade técnica. O placar foi construído rapidamente: aos sete minutos, Mateus Xavier abriu o marcador com um toque por cobertura; aos dez, voltou a balançar a rede ao finalizar com categoria após passe de Bernardo.

Com a vantagem cedo, o Santos controlou o ritmo, mesmo desperdiçando a chance de ampliar em cobrança de pênalti, que Rafael Freitas mandou no travessão.

Na etapa final, o Santos reduziu a intensidade e passou a rodar o elenco, comportamento típico de equipes que pensam o torneio a médio prazo. Ainda assim, seguiu criando as melhores oportunidades, novamente com Mateus Xavier como principal referência ofensiva, enquanto o Real Brasília teve dificuldades para sustentar a posse e só levou perigo em ações isoladas.

Quando a partida estava se aproximando do fim, o Santos teve um novo pênalti a seu favor. Desta vez, Pedro Assis cobrou e decretou o triunfo por 3 a 0.

Ainda neste domingo, o Red Bull Bragantino chamou atenção ao aplicar 6 a 1 no Figueirense, maior goleada até aqui. O Internacional estreou com empate sem gols diante da Portuguesa Santista, enquanto o Botafogo-RJ venceu o Águia-PA por 1 a 0 em atuação econômica.

Confira os jogos deste domingo: Grupo 15 Ferroviária 1 x 0 Quixadá-CE Cuiabá 2 x 0 América-RJ

Grupo 16 Santos 3 x 0 Real Brasília-DF São-Carlense 2 x 2 União Cacoalense-RO

Grupo 17 Cosmopolitano 0 x 0 São Luís-MA Figueirense-SC 1 x 6 Red Bull Bragantino

Grupo 18 Comercial Tietê 2 x 4 Canaã-DF Criciúma 0 x 2 XV de Piracicaba

Grupo 19 Real Soccer 0 x 0 Independente-AP São Paulo 2 x 0 Maruinense-SE

Grupo 20 Paulínia 0 x 1 Operário-PR Vila Nova-GO 0 x 1 Portuguesa

Grupo 21 Atlético Guaratinguetá 0 x 2 Nacional-AM Juventude-RS 0 x 0 São José

Grupo 22 Taubaté 2 x 0 Estrela de Março-BA Botafogo-RJ 1 x 0 Águia-PA

Grupo 23 Fortaleza 1 x 0 Centro Olímpico União Mogi 2 x 0 Confiança-PB

Grupo 24 Itaquaquecetuba 2 x 1 Juventude-MA Náutico-PE 0 x 2 Novorizontino

Grupo 26 Referência 1 x 1 Ivinhema-MS Real-RS 0 x 3 Ituano

Grupo 29 Osasco Audax 1 x 1 QFC-RN

Grupo 30 Ibrachina 5 x 0 Ferroviário-CE Bangu-RJ 1 x 1 Santo André

Grupo 32 Nacional 2 x 0 CSE-AL Internacional-RS 0 x 0 Portuguesa Santista