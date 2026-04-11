Masters 1000 de Monte Carlo: que horas será a final entre Alcaraz e Sinner no domingo (11)? Alcaraz entra pressionado, afinal entra em quadra para defender o topo do ranking. Estadão Conteúdo 11.04.26 17h32 O mundo do tênis vai ferver neste domingo. O Masters 1000 de Monte Carlo vai colocar frente a frente os números 1 e 2 do ranking da ATP. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, os dois maiores nomes do tênis masculino da atualidade, se reencontram mais uma vez e brigam pelo topo do mundo após vencerem seus compromissos nas semifinais. A bola sobe às 10 horas (horário de Brasília). Número 1 do mundo, o espanhol de 22 anos garantiu, neste sábado, sua vaga na decisão ao vencer o monegasco Valentin Vacherot por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h24 de partida. Mais cedo, o italiano carimbou sua vaga na final ao eliminar o alemão Alexander Zverev também por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h21 de jogo. Alcaraz tem muito o que perder neste domingo. Não apenas a partida em si, mas o espanhol entra em quadra para defender, além do topo do ranking, o título da competição. Em caso de vitória de Sinner, que não esteve em Monte Carlo da última vez, o italiano passa à frente na lista da ATP. Equilíbrio é a palavra que define a decisão. Afinal, tanto Alcaraz como Sinner passaram igualmente 66 semanas no topo do ranking. O retrospecto está favorável ao espanhol (10 a 6), porém, a partida mais recente foi vencida pelo italiano - na decisão do ATP Finals. Levando em consideração o saibro, ponto positivo para Alcaraz. O espanhol leva a melhor sobre o rival por 3 a 1, incluindo a última final de Roland Garros, que teve nada menos que cinco horas de duração. Sinner vai para sua 36ª final da carreira, somando 26 títulos, sete deles de Masters 1000. Alcaraz também soma 26 títulos na curta carreira, embora tenha disputado uma final a menos que o italiano - foram oito Masters 1000. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Monte Carlo Alcaraz Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor Assim como o Papão venceu muitos adversários por 7 gols, o Papão também sofreu algumas goleadas ao longo da sua história 10.04.26 14h42 futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05