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Masters 1000 de Monte Carlo: que horas será a final entre Alcaraz e Sinner no domingo (11)?

Alcaraz entra pressionado, afinal entra em quadra para defender o topo do ranking.

Estadão Conteúdo

O mundo do tênis vai ferver neste domingo. O Masters 1000 de Monte Carlo vai colocar frente a frente os números 1 e 2 do ranking da ATP. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, os dois maiores nomes do tênis masculino da atualidade, se reencontram mais uma vez e brigam pelo topo do mundo após vencerem seus compromissos nas semifinais. A bola sobe às 10 horas (horário de Brasília).

Número 1 do mundo, o espanhol de 22 anos garantiu, neste sábado, sua vaga na decisão ao vencer o monegasco Valentin Vacherot por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h24 de partida. Mais cedo, o italiano carimbou sua vaga na final ao eliminar o alemão Alexander Zverev também por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h21 de jogo.

Alcaraz tem muito o que perder neste domingo. Não apenas a partida em si, mas o espanhol entra em quadra para defender, além do topo do ranking, o título da competição. Em caso de vitória de Sinner, que não esteve em Monte Carlo da última vez, o italiano passa à frente na lista da ATP.

Equilíbrio é a palavra que define a decisão. Afinal, tanto Alcaraz como Sinner passaram igualmente 66 semanas no topo do ranking. O retrospecto está favorável ao espanhol (10 a 6), porém, a partida mais recente foi vencida pelo italiano - na decisão do ATP Finals.

Levando em consideração o saibro, ponto positivo para Alcaraz. O espanhol leva a melhor sobre o rival por 3 a 1, incluindo a última final de Roland Garros, que teve nada menos que cinco horas de duração.

Sinner vai para sua 36ª final da carreira, somando 26 títulos, sete deles de Masters 1000. Alcaraz também soma 26 títulos na curta carreira, embora tenha disputado uma final a menos que o italiano - foram oito Masters 1000.

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