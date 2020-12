Marta se torna embaixadora da Neo Química e empolga torcida do Corinthians

Nos últimos dias, Marta, a melhor jogadora do mundo, postou algumas fotos em suas redes sociais usando uniformes do Corinthians, o que já vinha empolgando a Fiel torcida, mas uma revelação na tarde desta quarta-feira intensificou esse alvoroço, já que ela foi anunciada como embaixadora da Neo Química, empresa dona dos naming rights da Arena corintiana.

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA> Oito anos do Mundial do Corinthians em 2012: veja por onde andam os jogadores

A comoção partiu de um vídeo sobre a parceria de Marta com a Hypera Pharma, que foi lançado nesta quarta. Nele a empresa aproveitou para apresentar o novo logotipo que ficará na fachada da Neo Química Arena.

- Eu acabo de ser escolhida embaixadora da Neo Química, tenho muito orgulho disso, porque acredito na química perfeita entre esporte e saúde e na vocação da Neo Química em levar saúde a todos os lugares do Brasil. A primeira linha dessa nova história começa a ser escrita com o nome na fachada da Arena do meu time de coração. E com a Neo Química vamos construir juntas novas histórias de esporte, saúde e superação - disse marta no vídeo.

A peça publicitária foi compartilhada por José Colagrossi Neto, novo responsável pelo departamento de comunicação do Timão na gestão Duílio Monteiro Alves. O dirigente inclusive interagiu com alguns torcedores e admitiu que gostaria de ver Marta atuar pelo clube, mas não fez promessas sobre isso.

Por essas e outras, a torcida do Corinthians ficou animada com a ideia de contar com a melhor jogadora da história do futebol na equipe feminina do clube. No entanto, esse assunto, por enquanto, é apenas utopia, já que Marta permanece vinculada ao Orlando Pride, dos Estados Unidos.

Confira o vídeo da apresentação da parceira de Marta com a Neo Química: