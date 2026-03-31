Marrocos vence o Paraguai com time misto e supera turbulência antes de estreia contra o Brasil

Adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo, Marrocos derrotou o Paraguai por 2 a 1 nesta terça-feira, 31, em amistoso realizado no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na França. O resultado positivo, o primeiro do técnico Mohamed Ouahbi, prolongou uma sequência invicta que já atingiu a marca de 26 partidas.

Bilal El Khannouss e Neil El Aynaoui foram os autores dos gols da vitória marroquina em território francês. No outro amistoso da Data Fifa de março, a equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Equador.

Atuando com um time que mesclava titulares e jovens promessas, Marrocos teve dificuldade em criar oportunidades na primeira etapa e balançou as redes apenas no segundo tempo.

Na marca de três minutos, Achraf Hakimi cruzou na medida para El Khannouss pegar de primeira e tirar o zero do placar. Pouco tempo depois, a seleção africana ampliou sua vantagem para a alegria da torcida que lotou o estádio em Lens. Aos oito, os marroquinos chegaram em um contra-ataque rápido e Hakimi rolou para El Aynaoui, que mandou para as redes.

Antes do apito final, o Paraguai diminuiu a contagem graças a um gol de cabeça de Gustavo Caballero, ex-Santos e hoje no Portsmouth, da Inglaterra, depois de cruzamento de Juan Cáceres.

Este foi somente o segundo jogo de Mohamed Ouahbi no comando dos marroquinos, depois de assumir a função de treinador neste mês de março. Ele entrou na vaga deixada por Walid Regragui.

RESULTADOS DE OUTROS RIVAIS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO: Outro adversário do Brasil na Copa que entrou em campo nesta terça foi o Haiti. Jogando no Canadá, o país da América Central buscou o empate contra a Islândia por 1 a 1.

Já a Escócia, rival do time de Carlo Ancelotti na terceira rodada da fase de grupos da competição, foi superada pela Costa do Marfim por 1 a 0, em Liverpool. Nicolas Pepé anotou o gol da vitória dos marfinenses.