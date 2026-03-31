Marrocos vence o Paraguai com time misto e supera turbulência antes de estreia contra o Brasil Estadão Conteúdo 31.03.26 19h13 Adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo, Marrocos derrotou o Paraguai por 2 a 1 nesta terça-feira, 31, em amistoso realizado no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na França. O resultado positivo, o primeiro do técnico Mohamed Ouahbi, prolongou uma sequência invicta que já atingiu a marca de 26 partidas. Bilal El Khannouss e Neil El Aynaoui foram os autores dos gols da vitória marroquina em território francês. No outro amistoso da Data Fifa de março, a equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Equador. Atuando com um time que mesclava titulares e jovens promessas, Marrocos teve dificuldade em criar oportunidades na primeira etapa e balançou as redes apenas no segundo tempo. Na marca de três minutos, Achraf Hakimi cruzou na medida para El Khannouss pegar de primeira e tirar o zero do placar. Pouco tempo depois, a seleção africana ampliou sua vantagem para a alegria da torcida que lotou o estádio em Lens. Aos oito, os marroquinos chegaram em um contra-ataque rápido e Hakimi rolou para El Aynaoui, que mandou para as redes. Antes do apito final, o Paraguai diminuiu a contagem graças a um gol de cabeça de Gustavo Caballero, ex-Santos e hoje no Portsmouth, da Inglaterra, depois de cruzamento de Juan Cáceres. Este foi somente o segundo jogo de Mohamed Ouahbi no comando dos marroquinos, depois de assumir a função de treinador neste mês de março. Ele entrou na vaga deixada por Walid Regragui. RESULTADOS DE OUTROS RIVAIS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO: Outro adversário do Brasil na Copa que entrou em campo nesta terça foi o Haiti. Jogando no Canadá, o país da América Central buscou o empate contra a Islândia por 1 a 1. Já a Escócia, rival do time de Carlo Ancelotti na terceira rodada da fase de grupos da competição, foi superada pela Costa do Marfim por 1 a 0, em Liverpool. Nicolas Pepé anotou o gol da vitória dos marfinenses. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol amistoso internacional Marrocos Paraguai Haiti Escócia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: David Braga é apresentado, projeta jogo contra o Santos e cita Neymar: 'diferenciado' Meia destaca adaptação em Belém, carinho da torcida e comenta jogo com Neymar na Vila Belmiro 31.03.26 18h22 Futebol Remo se posiciona sobre buraco e placa no muro do Baenão; veja a nota do clube Um buraco no muro do Baenão fez com que vários torcedores questionassem melhorias no estádio, que vai receber jogo da Série A do Brasileirão 31.03.26 16h04 VARIEDADES Saiba quem é a atleta russa que ficou de costas no hino da Ucrânia em competição O episódio durante a execução do hino ucraniano aconteceu no pódio da prova do arco 31.03.26 14h48 FUTEBOL Relembre a última vez em que o Remo enfrentou o Santos; assista Equipes voltam a se enfrentar após 16 anos; último duelo teve vitória santista por 4 a 0 na Copa do Brasil 31.03.26 14h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 31.03.26 7h00 JOGO AMISTOSO Brasil x Croácia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (31/03) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção croata; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.03.26 18h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Bósnia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/03) pelas eliminatórias da Copa Bósnia-Herzegovina e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 31.03.26 15h25 QUEM FICA E QUEM SAI Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio 30.03.26 20h10