Marquinhos festeja título após início ruim do PSG: 'Encontramos ritmo na hora certa' O zagueiro disse que o PSG precisa manter a ambição Estadão Conteúdo 30.05.26 19h52 Capitão do Paris Saint-Germain, o zagueiro brasileiro Marquinhos afirmou após a conquista do segundo título consecutivo do Champions League neste sábado com a vitória nos pênaltis sobre o Arsenal que a temporada foi longa, mas que o time conseguiu crescer no momento correto. "Foi uma longa temporada. Trabalhamos muito, sofremos bastante. Tivemos muitas dificuldades no início da temporada, mas a equipe encontrou o seu ritmo na hora certa", afirmou o brasileiro à imprensa francesa. "Foi isso que nos permitiu chegar até aqui. Com este time, podemos conquistar grandes coisas." Na fase de liga da Champions, o PSG amargou derrotas para o Bayern de Munique e Sporting e não se classificou diretamente para o mata-mata. Disputou o playoff e passou apertado pelo Monaco (vitória por 3 a 2 fora de casa e empate em 2 a 2 no Parc des Princes). Na sequência, porém, engrenou e eliminou Chelsea, Liverpool e Bayern na caminhada até a final. Neste sábado, em Budapeste, o PSG foi para o intervalo em desvantagem de 1 a 0 e pouco tendo incomodado o Arsenal, que armou um forte esquema defensivo. Marquinhos disse que Luis Enrique fez algumas pequenas mudanças táticas e passou algumas informações. "Ele é um treinador que se concentra muito no aspecto mental. Ele nos disse para continuarmos pressionando, para sermos agressivos e procurarmos espaços, que não deveríamos jogar de forma passiva", afirmou o jogador. "Acho que realmente merecemos vencer. Eles dificultaram as coisas marcando cedo e defendendo muito bem." O zagueiro disse que o PSG precisa manter a ambição. "É incrível. Dissemos que a primeira vez foi histórica, mas a segunda seria lendária. Essa tem sido a nossa motivação desde o dia em que voltamos das férias. A segunda vez é ainda mais difícil." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Marquinhos Paris Saint-Germain COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01