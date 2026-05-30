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Marquinhos festeja título após início ruim do PSG: 'Encontramos ritmo na hora certa'

O zagueiro disse que o PSG precisa manter a ambição

Estadão Conteúdo

Capitão do Paris Saint-Germain, o zagueiro brasileiro Marquinhos afirmou após a conquista do segundo título consecutivo do Champions League neste sábado com a vitória nos pênaltis sobre o Arsenal que a temporada foi longa, mas que o time conseguiu crescer no momento correto.

"Foi uma longa temporada. Trabalhamos muito, sofremos bastante. Tivemos muitas dificuldades no início da temporada, mas a equipe encontrou o seu ritmo na hora certa", afirmou o brasileiro à imprensa francesa. "Foi isso que nos permitiu chegar até aqui. Com este time, podemos conquistar grandes coisas."

Na fase de liga da Champions, o PSG amargou derrotas para o Bayern de Munique e Sporting e não se classificou diretamente para o mata-mata. Disputou o playoff e passou apertado pelo Monaco (vitória por 3 a 2 fora de casa e empate em 2 a 2 no Parc des Princes). Na sequência, porém, engrenou e eliminou Chelsea, Liverpool e Bayern na caminhada até a final.

Neste sábado, em Budapeste, o PSG foi para o intervalo em desvantagem de 1 a 0 e pouco tendo incomodado o Arsenal, que armou um forte esquema defensivo. Marquinhos disse que Luis Enrique fez algumas pequenas mudanças táticas e passou algumas informações. "Ele é um treinador que se concentra muito no aspecto mental. Ele nos disse para continuarmos pressionando, para sermos agressivos e procurarmos espaços, que não deveríamos jogar de forma passiva", afirmou o jogador. "Acho que realmente merecemos vencer. Eles dificultaram as coisas marcando cedo e defendendo muito bem."

O zagueiro disse que o PSG precisa manter a ambição. "É incrível. Dissemos que a primeira vez foi histórica, mas a segunda seria lendária. Essa tem sido a nossa motivação desde o dia em que voltamos das férias. A segunda vez é ainda mais difícil."

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