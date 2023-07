Mark Zuckerberg exibe abdômen 'trincado' em treino de jiu-jítsu

Na terça-feira (11), Mark Zuckerberg causou alvoroço na internet ao compartilhar uma foto exibindo seu corpo definido após um treino de jiu-jitsu. Na publicação feita em sua conta do Instagram, o CEO da Meta aparece ao lado de Israel Adesanya, campeão do UFC.

A imagem viralizou e foi interpretada por muitos como mais uma provocação a Elon Musk, que recentemente convidou Zuckerberg para uma luta física. O confronto, ainda sem data marcada, começou após a empresa Meta desenvolver uma rede social para competir com o Twitter, o chamado Threads.

"Sem brincadeira com Zuckerberg!", escreveu o atleta na legenda da foto. Em resposta, o magnata comentou: "É uma honra treinar com vocês!".

Para surpresa dos internautas, Elon Musk ainda não falou sobre a foto em sua rede social. No entanto, ele comentou em um tweet que elogiava o físico do fundador do Facebook. Em resposta, ele comentou os emojis de berinjela e uma régua, já que recentemente Musk desafiou Zuckerberg para saber quem tinha o pênis maior.

A briga de Elon Musk e Mark Zuckerberg

A ideia de uma possível luta entre os dois magnatas surgiu nas redes sociais, principalmente após suas interações e provocações online. Mark Zuckerberg mencionou na época sobre o lançamento do Threads, que iria competir com o Twitter.

Elon Musk utilizou sua plataforma para responder ao fundador do Facebook, sugerindo que ele não é o único proprietário do espaço digital. Quando os internautas viram essa troca de mensagens, começaram a fazer piadas sobre uma suposta briga entre os dois, alertando Musk de que Zuckerberg praticava artes marciais.

O CEO do Twitter cedeu às provocações e declarou: "Estou pronto para uma luta na jaula, se ele estiver". Em resposta, Mark publicou uma captura de tela do tweet em sua conta no Instagram e escreveu: "Envie-me o local".

Até agora, o confronto não tem data marcada, porém o governo italiano ofereceu o Coliseu para ser palco da luta entre os dois. Dana White, presidente do UFC, disse já ter uma data em mente que será divulgada em breve.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)