Marcos Rocha inicia transição física no Palmeiras e Giay celebra sequência de jogos

O Palmeiras está esvaziando seu departamento médico. Paulinho voltou a jogar, Mayke e Murilo já treinam normalmente e, nesta terça-feira, foi a vez do lateral-direito Marcos Rocha iniciar sua transição física após se curar de problema muscular. Abel Ferreira celebra ganhar opções na maratona de jogos, enquanto o argentino Giay vibra com a sequência de partidas disputadas em 2025.

De olho do Ceará, rival desta quarta-feira pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, às 19h30, no Castelão, o Palmeiras iniciou o dia com sessão de vídeo no centro de excelência na qual Abel Ferreira passou as principais qualidades do adversário.

Logo depois, o Palmeiras foi a campo para atividades táticas de posicionamento. Marcos Rocha não esteve ao lado dos companheiros no trabalho, mas estava no gramado dando sequência a seu cronograma individualizado. O lateral-direito já aprimora o físico para voltar aos jogos. Assim como Murilo, Mayke e Raphael Veiga que intensificaram as atividades e participaram do treino com o elenco.

Além de Abel Ferreira, quem estava todo satisfeito era Giay, que já igualou os 12 jogos disputados pelo Palmeiras em 2024 e vem sendo utilizado com frequência - será titular pela quinta vez seguida nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil.

"É importante a sequência de jogos que venho tendo, todos os jogadores necessitam ter jogos seguidos assim, isso dá confiança ao jogador. Estou me sentindo muito bem em campo, estou muito feliz por isso", afirmou o lateral.

O confronto com o Ceará será o quinto mata-mata da história entre as equipes na Copa do Brasil. Os adversários levaram a melhor nas oitavas de final de 1994, enquanto o time alviverde embalou nos encontros seguintes, vencendo nas quartas de final de 1997, na terceira fase de 1998 e nas quartas de 2020. Em Fortaleza, o Palmeiras defende uma invencibilidade de 16 jogos seguidos, com 13 vitórias e três empates.

"Estamos viajando muito, tendo muitos jogos fora de casa, mas estamos bem, a equipe está bem, estamos juntos e vamos enfrentar mais um jogo importante, fazendo de tudo para ser um bom jogo", analisou Giay. "Contra o Bahia, foi um jogo equilibrado, não merecíamos perder, merecíamos mais, mas isso acontece no futebol. Temos de seguir, já temos agora de mudar de pensamento porque é uma competição diferente, a Copa do Brasil, mata-mata, e temos de nos preparar muito bem para buscar um bom resultado na casa deles", completou o lateral de apenas 21 anos.