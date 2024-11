Marcelo e Fluminense anunciam rescisão de contrato; jogador está sem time

O jogador Marcelo Vieira teve o seu contrato oficialmente encerrado com o clube Fluminense Futebol Clube neste sábado (02). A saída do atleta, que é considerado ídolo da torcida, ocorre logo após um desentendimento com o técnico do time, Mano Menezes, que aconteceu durante a partida entre Fluminense e Grêmio, pela série A do Brasileirão.

VEJA MAIS:

A má fase do jogador, e o conflito com o técnico são apontados como fatores decisivos para a rescisão do contrato de Marcelo, que agora está sem equipe para continuar jogando futebol.

Nas redes sociais, o Fluminense compartilhou uma nota de esclarecimento sobre a saída de Marcelo. Confira a nota na íntegra abaixo:

“O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes.



Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos títulos da Conmebol Libertadores 2023 e Recopa de 2024.



Os laços institucionais e afetivos entre o Fluminense e Marcelo seguem mantidos. O nome do atleta foi recentemente eternizado no estádio do centro de treinamento de Xerém.



O Fluminense agradece a Marcelo e continuará, como sempre, na torcida por seu sucesso em todos os seus desafios”.