CBF afasta árbitros após polêmica em jogos do Flamengo, Palmeiras e Fluminense no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou três árbitros no último domingo (27) após polêmicas em jogos. Os nomes Ramon Abatti Abel, Bráulio da Silva Machado e Flávio Rodrigues de Souza, juízes de campos, aparecem como em "avaliação de desempenho técnico", de acordo com o documento divulgado pela Comissão de Arbitragem.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo o UOL. Os três árbitros apitaram os jogos de Palmeiras x Fortaleza; Flamengo x Juventude e Vitória x Fluminense, respectivamente, na última rodada, do Campeonato Brasileiro. Todas as três partidas ocorreram no sábado (26).

Além dos juízes de campo, Diego Pombo Lopez, VAR no Maracanã, Pablo Ramon, árbitro de vídeo no Allianz Parque, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e José Claudio Rocha Filho, responsáveis pelas análises no jogo no Barradão, também foram suspensos.

Em todas as partidas, a arbitragem foi duramente criticada. No jogo entre Palmeiras e Fortaleza, Ramon foi muito contestado por conta de marcações de pênaltis em lances do paraense Yago Pikachu e Titi.

Já no Maracanã, o Juventude reclamou bastante de Bráulio por conta da expulsão de Nenê e a marcação de um pênalti para o Mengão.

No terceiro do duelo, o Fluminense saiu na bronca com o árbitro Flávio Rodrigues. O lance polemico também envolveu a marcação de um pênalti. O clube carioca afirmou que o juiz errou ao marcar a penalidade máxima.