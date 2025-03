Marc Márquez vence na Argentina e mantém 100% de aproveitamento na MotoGP

Em busca do sétimo título na MotoGP, o espanhol Marc Márquez manteve a hegemonia neste início de temporada. Após dominar a etapa inaugural da Tailândia, o piloto da Ducati venceu a etapa da Argentina neste domingo, no circuito Termas de Río Hondo.

Marc Márquez tem 100% de aproveitamento em 2025. Venceu as corridas principais e as sprints das duas etapas disputadas até agora e lidera o campeonato com 74 pontos. Quem mais se aproxima dele é seu irmão, Alex, que ficou na segunda posição nas quatro oportunidades, e soma 58 pontos. Franco Morbidelli terminou na terceira posição na Argentina.

O líder da MotoGP teve seu início de temporada perfeito ameaçado na Argentina pelo seu irmão. Largando nas duas primeiras posições, os irmãos Márquez mantiveram sua posições. Marco Bezzecchi sofreu uma queda e saiu da pista logo após o início da prova e teve que abandonar a disputa.

Na quarta volta, Alex Márquez conseguiu assumir a liderança após seu irmão errar e abrir demais em uma curva. Alex buscava sua primeira vitória na MotoGP e esteve próximo do objetivo, mas seu irmão começou a pressioná-lo na parte final da prova.

O primeiro ataque de Marc aconteceu no 18º giro, mas Alex conseguiu manter a posição. O líder do campeonato retomou sua posição na 20ª das 25 voltas da prova e só precisou levar sua moto para cruzar a linha de chegada.

Com isso, a família Márquez vai aproveitando bem a ausência do atual campeão da MotoGP, Jorge Martin, que ficou fora da prova, após machucar o pulso durante a pré-temporada. O retorno de Martin deve acontecer apenas na quarta prova do calendário.

A próxima etapa da MotoGP será no Circuito das Américas, nos Estados Unidos, a partir do dia 28 de março.

Confira o resultado da etapa da Argentina de MotoGP:

1º - Marc Márquez (ESP/Ducati), em 41min11s100 2º - Alex Márquez (ESP/Gresini), a 1s362 3º - Franco Morbidelli (ITA/VR46), a 4s695 4º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 5s536 5º - Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), a 7s138 6º - Johann Zarco (FRA/Honda), a 7s487 7º - Brad Binder (AFS/KTM), a 14s294 8º - Ai Ogura (JAP/Trackhouse), a 14s447 9º - Pedro Acosta (ESP/KTM), a 15s646 10º - Joan Mir (ESP/Honda HRC), a 15s787 11º - Luca Marini (ITA/Honda HRC), a 16s025 12º - Álex Rins (ESP/Yamaha), a 21s663 13º - Maverick Viñales (ESP/KTM), a 22s319 14º - Jack Miller (AUS/Pramac), a 23s486 15º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 25s148 16º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 26s914 17º - Fermin Aldeguer (ESP/Gresini), a 27s661 18º - Enea Batistini (ITA/KTM), a 40s179 19º - Somkiat Chamtra (TAI/LCR), a 41s693*

Não completou: Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia)