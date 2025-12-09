Mano Menezes anuncia fim de ciclo no Grêmio: 'Nossa relação é de gratidão mútua'

O técnico Mano Menezes anunciou nesta terça-feira, por meio de postagem em suas redes sociais, a sua saída do Grêmio. Longe de fazer uma campanha brilhante, o time gaúcho encerrou o Campeonato Brasileiro na nona colocação e garantiu uma vaga na Copa sul-americana.

Na publicação, ele comentou sobre o momento difícil que o clube viveu desde a sua chegada e se despediu e usando um discurso protocolar nessa sua despedida.

"Em abril deste ano, o Grêmio vivia um momento muito difícil. Aceitei e aceitarei sempre que o Grêmio precisar. Nossa relação é de gratidão mútua. Passados quase oito meses, devolvemos o clube à Copa sul-americana com a nona colocação", diz parte do texto.

A postagem do profissional foi exibida antes do anúncio oficial do clube. Mano agradeceu à diretoria por mais uma oportunidade e disse confiar em um 2026 mais promissor.

"Sei que é pouco (o 9º lugar no Nacional) para a ambição do torcedor, mas é um alicerce para uma nova equipe e para novas conquistas. Em meu nome e de minha comissão técnica, agradeço a maneira como fomos tratados pela quase totalidade dos funcionários, dirigentes, jogadores e torcedores", completou na postagem.

O treinador foi comunicado da decisão do clube na manhã desta terça-feira pelo vice-presidente de futebol Antonio Dutra Jr. Ao optar pela mudança de comando no futebol, a nova direção vai em busca de outros nomes. O técnico português Luís Castro, que dirigiu está no radar do Grêmio.

Neste último ciclo, Mano assumiu o time no dia 22 de abril em substituição ao argentino Gustavo Quinteros. Ele comandou a equipe em 39 partidas, obteve 14 vitórias, empatou 12 jogos e sofreu 13 derrotas, com um aproveitamento de 46%.