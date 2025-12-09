Mano Menezes anuncia fim de ciclo no Grêmio: 'Nossa relação é de gratidão mútua' Estadão Conteúdo 09.12.25 12h22 O técnico Mano Menezes anunciou nesta terça-feira, por meio de postagem em suas redes sociais, a sua saída do Grêmio. Longe de fazer uma campanha brilhante, o time gaúcho encerrou o Campeonato Brasileiro na nona colocação e garantiu uma vaga na Copa sul-americana. Na publicação, ele comentou sobre o momento difícil que o clube viveu desde a sua chegada e se despediu e usando um discurso protocolar nessa sua despedida. "Em abril deste ano, o Grêmio vivia um momento muito difícil. Aceitei e aceitarei sempre que o Grêmio precisar. Nossa relação é de gratidão mútua. Passados quase oito meses, devolvemos o clube à Copa sul-americana com a nona colocação", diz parte do texto. A postagem do profissional foi exibida antes do anúncio oficial do clube. Mano agradeceu à diretoria por mais uma oportunidade e disse confiar em um 2026 mais promissor. "Sei que é pouco (o 9º lugar no Nacional) para a ambição do torcedor, mas é um alicerce para uma nova equipe e para novas conquistas. Em meu nome e de minha comissão técnica, agradeço a maneira como fomos tratados pela quase totalidade dos funcionários, dirigentes, jogadores e torcedores", completou na postagem. O treinador foi comunicado da decisão do clube na manhã desta terça-feira pelo vice-presidente de futebol Antonio Dutra Jr. Ao optar pela mudança de comando no futebol, a nova direção vai em busca de outros nomes. O técnico português Luís Castro, que dirigiu está no radar do Grêmio. Neste último ciclo, Mano assumiu o time no dia 22 de abril em substituição ao argentino Gustavo Quinteros. Ele comandou a equipe em 39 partidas, obteve 14 vitórias, empatou 12 jogos e sofreu 13 derrotas, com um aproveitamento de 46%. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Grêmio Mano Menezes saída COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’ Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF. 09.12.25 16h08 Futebol Dono do Diogão não assina acordo e Bragantino ‘perde’ R$ 300 mil da CBF para reforma de estádio Clube deve mandar partidas do Parazão no estádio de Augusto Corrêa, cidade vizinha a Bragança. 09.12.25 15h43 Futebol Com Souza em obras, Tuna pode mandar partidas do Parazão longe de Belém Informação foi confirmada pelo presidente da Lusa, Miltoniel Santos. 09.12.25 14h23 MMA Sport Club Paulo Victor "Menor CZS" conquista o cinturão após cinco rounds de batalha no Shooto Brasil 134 09.12.25 13h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição 07.12.25 19h08 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano 09.12.25 15h44 Futebol Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. 09.12.25 12h04