Manchester United derrota Everton e assume a quarta colocação no Campeonato Inglês Com o resultado, o United alcançou os 48 pontos, ultrapassou Chelsea e Liverpool Estadão Conteúdo 23.02.26 19h18 Sem perder desde 21 de dezembro, o Manchester United somou a décima partida sem derrota, ao vencer o Everton, nesta segunda-feira, em Liverpool, por 1 a 0, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o United alcançou os 48 pontos, ultrapassou Chelsea e Liverpool e assumiu a quarta colocação. A liderança é do Arsenal (61), seguido por Manchester City (56) e Aston Villa (51). O Everton segue com 37, na nona colocação, acumulando seis jogos sem vitória em casa. O jogo começou em alta velocidade e Manchester United quase abriu o placar logo aos três minutos. Após confusão na área, Diallo chutou para defesa parcial de Pickford. A bola escapou e Tarkowski tirou quase em cima da linha. A partir daí, os times tiveram pouca objetividade e um novo lance de perigo só surgiu aos 30 minutos, quando Dalot arriscou de longe pelo United e a bola passou perto da meta do goleiro da seleção inglesa. O domínio do United durou até os 35 minutos. Mbeumo teve nova oportunidade de finalizar, mas chutou fraco. O Everton respondeu aos 39, com uma falta bem cobrada por Garner. Lammens fez sua única defesa nos primeiros 45 minutos. O Everton veio para o segundo tempo querendo surpreender e quase conseguiu antes do primeiro tempo, mas Lammens fez boa defesa no chute colocado de Armstrong. O Manchester voltou a reequilibrar a disputa depois que Mbeumo teve grande chance na pequena área, mas acabou chutando muito forte e por cima do travessão de Pickford. A barulhenta e entusiasmada torcida do Everton empurrou o time para tentar pressionar o United mais um pouco e perto dos 20 minutos a equipe anfitriã tentou dois chutes, que pararam na zaga de Manchester. Quando a superioridade do Everton atingiu seu maior nível na partida, Matheus Cunha acertou lindo lançamento para Mbeumo, que tocou para a chegada de Sesko. O esloveno bateu 'seco' e fez 1 a 0. O Everton não desanimou, chegou a quase 80% de posse de bola, acumulou sequência de escanteios sempre perigosos pelo acúmulo de jogadores na pequena área e Keane ainda acertou uma bomba para grande defesa de Lammens, aos 37 minutos. Os minutos finais foram emocionantes. As equipes tiveram chances de marcar, mas o placar ficou mes o 1 a 0 para o United, que festejou a vitória e o 34º aniversário de Casemiro.