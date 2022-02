Manchester City x Brentford: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (9/02) pelo Campeonato Inglês

Os times do Manchester City e Brentford disputam nesta quarta-feira (09/02), em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2022. A partida está programada para começar às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Etihad, Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Manchester City x Brentford?

A partida Manchester City x Brentford pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Manchester City x Brentford chegam para o jogo?

O Manchester busca ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Inglês, enquanto o Brentford procura se afastar mais da zona de rebaixamento

FICHA TÉCNICA

Campeonato Inglês

Manchester City x Brentford

Local: Estádio Etihad, Inglaterra.

Data/Horário: 09 de fevereiro de 2022, 16h45

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte e Cancelo; Silva, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Foden e Sterling. TÉCNICO: Pep Guardiola

Brentford: Raya; Ajer, Jansson e Pinnock; Canos, Norgaard, Onyeka, Jensen e Henry; Toney e Mbeumo. TÉCNICO: Thomas Frank

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)