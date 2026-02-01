Manchester City só empata com Tottenham após fazer 2 a 0, e Arsenal abre vantagem na Inglaterra Estadão Conteúdo 01.02.26 15h57 O Manchester City vencia, com tranquilidade, o Tottenham por 2 a 0 no intervalo neste domingo, mas permitiu a reação do adversário e cedeu o empate em 2 a 2 no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. Com o resultado, a 24ª rodada da Premier League foi amplamente favorável ao líder Arsenal, que goleou o Leeds no sábado e chegou ao 53 pontos. O City tem 47, e Aston Villa, surpreendido em casa pelo Brentford e derrotado por 1 a 0, permanece com 46. O Tottenham subiu para a 14ª colocação, com 29. O time de Guardiola esteve perto de voltar a vencer como visitante na Premier League após a derrota para o United e o empate com o Sunderland, mas após desperdiçar várias oportunidades de definir o confronto já na primeira etapa esteve perto de levar a virada no segundo tempo. Em campanha decepcionante no campeonato nacional em oposição ao bom desempenho na Champions League, na qual terminou a primeira fase na quarta colocação, o Tottenham acumula seis rodadas sem vitórias na Premier League, mas o empate deste domingo foi festejado pela torcida. O time fez um primeiro tempo muito ruim contra o Manchester City, que dominou a posse de bola (64%) e pressionou os donos da casa. O Tottenham tinha dificuldades com a marcação exercida pelo adversário. Os dois gols do City saíram em falhas na saída de bola do rival. Aos 11 minutos, Bissouma perdeu a bola para Bernardo Silva. Após passar por Haaland, a bola chegou para Cherki na direita. Ele invadiu a área e bateu, cruzado, de direita para abrir o placar. Aos 45, Dragusin, pressionado na defesa do Tottenham, tentou o desafogo com um chutão. Após interceptação de Rodri, Bernardo Silva tocou para Semenyo, livre no centro da área, só desviou do goleiro Vicário para fazer 2 a 0. Desorganizado na defesa, o Tottenham demonstrava ineficiência no ataque e conseguiu sua única finalização certa no primeiro tempo em uma cobrança de falta no último lance. A torcida vaiou o fraco desempenho na primeira etapa do time da casa. O jogo mudou no segundo tempo. O Tottenham conseguiu equilibrar as ações e pressionou o City. Aos 12, Solanke fez boa jogada, se livrou da marcação do Khusanov e finalizou para marcar o primeiro gol dos anfitriões. O centroavante do Tottenham voltou a marcar para empatar o jogo, com um golaço, aos 25. Solanke passou da bola no cruzamento de Gallagher, mas em atitude instintiva, em um chute de escorpião, conseguiu finalizar. A bola encobriu Donnarumma, goleiro de 1,96 m, e decretou o empate. O jogo ficou aberto, com chances criadas pelas duas equipes, mas terminou em igualdade. A torcida no Tottenham Hotspur Stadium que vaiou o time no fim do primeiro tempo reconheceu o desempenho na segunda etapa e aplaudiu a reação e o empate. O Manchester City enfrenta o Newcastle na quarta-feira pelo jogo de volta das semifinais da Copa da Liga Inglesa após vencer a ida por 2 a 0. Pela Premier League, o time faz o clássico com o Liverpool no domingo. O Tottenham enfrenta o Manchester United no sábado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Manchester City Tottenham COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado. 01.02.26 17h01 futebol Águia de Marabá e Castanhal vencem na segunda rodada do Parazão Azulão bate a Tuna Luso fora de casa e Japiim faz a festa no novo Modelão 01.02.26 16h04 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Mais esportes Jovem piloto paraense encara inverno europeu e se destaca em testes de kart na Itália Kartista fez testes com equipe que formou Max Verstappen em circuitos italianos 01.02.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para 01.02.26 7h00 Supercopa do Brasil Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei Flamengo e Corinthians jogam pela Supercopa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 12h00