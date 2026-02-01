Manchester City só empata com Tottenham após fazer 2 a 0, e Arsenal abre vantagem na Inglaterra

O Manchester City vencia, com tranquilidade, o Tottenham por 2 a 0 no intervalo neste domingo, mas permitiu a reação do adversário e cedeu o empate em 2 a 2 no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. Com o resultado, a 24ª rodada da Premier League foi amplamente favorável ao líder Arsenal, que goleou o Leeds no sábado e chegou ao 53 pontos. O City tem 47, e Aston Villa, surpreendido em casa pelo Brentford e derrotado por 1 a 0, permanece com 46. O Tottenham subiu para a 14ª colocação, com 29.

O time de Guardiola esteve perto de voltar a vencer como visitante na Premier League após a derrota para o United e o empate com o Sunderland, mas após desperdiçar várias oportunidades de definir o confronto já na primeira etapa esteve perto de levar a virada no segundo tempo.

Em campanha decepcionante no campeonato nacional em oposição ao bom desempenho na Champions League, na qual terminou a primeira fase na quarta colocação, o Tottenham acumula seis rodadas sem vitórias na Premier League, mas o empate deste domingo foi festejado pela torcida. O time fez um primeiro tempo muito ruim contra o Manchester City, que dominou a posse de bola (64%) e pressionou os donos da casa.

O Tottenham tinha dificuldades com a marcação exercida pelo adversário. Os dois gols do City saíram em falhas na saída de bola do rival. Aos 11 minutos, Bissouma perdeu a bola para Bernardo Silva. Após passar por Haaland, a bola chegou para Cherki na direita. Ele invadiu a área e bateu, cruzado, de direita para abrir o placar.

Aos 45, Dragusin, pressionado na defesa do Tottenham, tentou o desafogo com um chutão. Após interceptação de Rodri, Bernardo Silva tocou para Semenyo, livre no centro da área, só desviou do goleiro Vicário para fazer 2 a 0. Desorganizado na defesa, o Tottenham demonstrava ineficiência no ataque e conseguiu sua única finalização certa no primeiro tempo em uma cobrança de falta no último lance.

A torcida vaiou o fraco desempenho na primeira etapa do time da casa. O jogo mudou no segundo tempo. O Tottenham conseguiu equilibrar as ações e pressionou o City. Aos 12, Solanke fez boa jogada, se livrou da marcação do Khusanov e finalizou para marcar o primeiro gol dos anfitriões.

O centroavante do Tottenham voltou a marcar para empatar o jogo, com um golaço, aos 25. Solanke passou da bola no cruzamento de Gallagher, mas em atitude instintiva, em um chute de escorpião, conseguiu finalizar. A bola encobriu Donnarumma, goleiro de 1,96 m, e decretou o empate.

O jogo ficou aberto, com chances criadas pelas duas equipes, mas terminou em igualdade. A torcida no Tottenham Hotspur Stadium que vaiou o time no fim do primeiro tempo reconheceu o desempenho na segunda etapa e aplaudiu a reação e o empate.

O Manchester City enfrenta o Newcastle na quarta-feira pelo jogo de volta das semifinais da Copa da Liga Inglesa após vencer a ida por 2 a 0. Pela Premier League, o time faz o clássico com o Liverpool no domingo. O Tottenham enfrenta o Manchester United no sábado.