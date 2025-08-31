Manchester City leva virada do Brighton no fim e perde a 2º seguida na Premier League Estadão Conteúdo 31.08.25 12h58 Apesar de contar com nomes como Haaland, Rodri, Reijnders e Bernardo Silva, o Manchester City voltou a mostrar os problemas já observados na derrota para o Tottenham e sofreu sua segunda derrota seguida na Premier League, desta vez para o modesto Brighton, por 2 a 1, neste domingo, no Falmer Stadium. Haaland até colocou a equipe do técnico Pep Guardiola em vantagem no primeiro tempo, anotando seu 88º gol em cem partidas na competição nacional, mas os anfitriões viraram na etapa final. O empate veio em cobrança de pênalti, com Milner, após a bola bater no braço do brasileiro Matheus Nunes na área, enquanto Gruda virou, aos 44 minutos, após driblar o goleiro Trafford e tocar para a meta vazia. Com o resultado negativo, o time celeste de Manchester soma apenas três pontos, na segunda metade da tabela, um atrás do rival Manchester United, adversário da próxima rodada, em 14 de setembro, após a pausa para a disputa dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Durante o período, embora não conte com os atletas convocados pelas seleções, Guardiola terá a dura missão de corrigir as vulnerabilidades ainda presentes na equipe, que vem de uma temporada abaixo das expectativas, tendo interrompida uma série de quatro títulos nacionais seguidos. Também neste domingo, o West Ham aliviou a pressão sobre o técnico Graham Potter com uma vitória por 3 a 0 sobre o Nottingham Forest, no estádio City Ground, em Nottingham. Lucas Paquetá, de pênalti, anotou um dos gols da equipe londrina, que também estufou a rede com Bowen e Callum Wilson para somar seus primeiros pontos na Premier League. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Manchester City Brighton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 FÓRMULA 1 Piastri vence tumultuado GP da Holanda da F-1 e dispara na liderança; Bortoleto é 15º Os carros voltam à pista no próximo fim de semana, entre 5 e 7 de setembro, no circuito de Monza, para o GP da Itália 31.08.25 12h18 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22