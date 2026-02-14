Manchester City elimina o Salford da Copa da Inglaterra em jogo morno do Etihad Estadão Conteúdo 14.02.26 14h27 O Manchester City de Pep Guardiola fez o dever de casa no início da tarde deste sábado, no Etihad Stadium, e despachou o Salford da Copa da Inglaterra, após vitória por 2 a 0, e avançou às oitavas de final. Diante da torcida, o gigante inglês não fez uma partida de encantar os olhos, mas fez o suficiente para eliminar o clube da quarta divisão, com gol contra de Dorrington e do zagueiro Marc Guéhi. A primeira etapa da partida teve amplo predomínio do gigante da primeira divisão, como era esperado. O placar da partida foi inaugurado logo aos cinco minutos de jogo, com o lateral argelino Rayan Ait Nouri cruzando pela esquerda, e o defensor Dorrington desviando contra a própria meta. O time comandado por Guardiola comandou as ações no meio de campo e distribuiu mais de 400 passes ao longo dos primeiros 45 minutos. O Salford, por outro lado, aproveitava os raros momentos de posse e conseguiu quatro chutes contra o gol defendido por Trafford. Em um desses lances, Ben Woodburn finalizou da entrada da área e fez o arqueiro trabalhar. A segunda etapa começou com o Manchester City retendo mais a bola, assim como foi na primeira metade. Aos 4 minutos, McAidoo foi acionado por Cherki e conseguiu bom chute para a defesa de Matt Young. O time da quarta divisão deu o troco dez minutos mais tarde, quando Kelly N'Mai recebeu dentro da área e bateu firme para a defesa de Trafford. Com a vantagem no placar, os Citizens não conseguiram lances de muito perigo contra o modesto clube inglês. Em uma das chances mais claras, o jovem Nico O'Reilly recebeu dentro da pequena área, tentou o toque de calcanhar, e desperdiçou a chance mais clara, até então, para aumentar o placar. Para alegria do técnico Guardiola, os seus comandados conseguiram 'matar o jogo' aos 35 minutos. Após cobrança de falta, Cherki penetrou na área visitante e bateu cruzado na trave, o rebote ficou para o zagueiro Marc Guéhi, recém-chegado ao clube, que anotou pela primeira vez com a camisa azul celeste. A Copa da Inglaterra teve outras partidas neste sábado. Em um dos resultados mais impressionantes, o Burnley, da Premier League, tomou a virada do modesto Mansfield Town e foi eliminado ainda na quarta rodada do torneio, por 2 a 1. O Norwich avançou após derrotar o West Bromwich dentro de casa, por 3 a 1. Já o West Ham precisou para prorrogação para bater o Burton Albion, por 1 a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa da Inglaterra mancheter City Salford COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 14.02.26 7h00 PARAZÃO Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim 12.02.26 21h47 futebol Bruno Guimarães sofre grave lesão e abre chance de Ancelotti testar novos volantes na seleção No dia 16 de março, Ancelotti anunciará a lista de convocados para os amistosos contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando, dias 26 e 31 de março 14.02.26 9h27 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46