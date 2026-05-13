Manchester City derrota Crystal Palace e se mantém na briga com o Arsenal pelo título inglês Estadão Conteúdo 13.05.26 18h12 O Manchester City manteve viva a briga pela disputa do título do Campeonato Inglês com o Arsenal, ao derrotar, nesta quarta-feira, o Crystal Palace, por 3 a 0, no Etihad Stadium. Com o resultado, o City chegou aos 77 pontos, dois atrás do líder Arsenal. O Crystal Palace segue com 44 pontos, em 15º lugar, livre de rebaixamento. O time foca a disputa da final da Liga Conferência, dia 27, em Leipzig, na Alemanha, diante do Rayo Vallecano. Restam duas rodadas para o fim do campeonato. O Arsenal enfrenta sábado o rebaixado Burnley, enquanto o City encara na terça-feira o Bournemouth. No dia 24, as duas equipes disputam o último jogo do campeonato no mesmo horário. O Arsenal visita o Crystal Palace e o City recebe o Aston Villa. Com a proximidade da decisão da Copa da Inglaterra, sábado, diante do Chelsea, o técnico Pep Guardiola deixou os atacantes titulares Haaland, Doku e Cherki na reserva. E o começo do jogo causou um grande susto ao treinador, quando o Crystal Palace criou bela jogada finalizada por Mateta, mas impugnada por impedimento. Passado o momento de apreensão, o City tomou o controle da partida e tentou pressionar o Crystal Palace, que optou pelos contra-ataques sempre muito perigosos. Em 12 minutos, o time visitante já havia finalizado três vezes contra nenhuma dos anfitriões. Aos poucos o City passou a cadenciar o jogo e ficar mais tempo com a bola (82%). Em boa troca de passes, Ait-Nouri invadiu a área pela meia esquerda e bateu para fora com perigo. Com paciência, o City esperou o momento certo para furar o bloqueio do Crystal Palace. Aos 32 minutos, Foden deu linda assistência de calcanhar para Semenyo abrir o placar. O Crystal Palace mostrou no minuto seguinte que não estava disposto de ser apenas um coadjuvante na partida e Donnarumma foi obrigado a fazer boa defesa. A impetuosidade do Crystal Palace custou caro. Com mais espaços no ataque, o City não demorou para ampliar a vantagem. O segundo gol veio aos 40 minutos, com Marmoush, após nova assistência de Foden. O panorama mudou no segundo tempo. Os times afrouxaram na marcação e se revezaram no ataque, mas a impressão é de que o City já contava com os três pontos, enquanto o Crystal Palace não apresentava forças para uma reação. Com isso, a disputa ficou arrastada, sem criação de jogadas no ataque. A disputa morna só ficou agitada aos 35 minutos, quando Kamada tentou enganar a arbitragem na busca de um pênalti e acabou punido com o cartão amarelo. O lance acordou o City, que conseguiu o terceiro gol, aos 39 minutos, quando Cherki carregou a bola por longo espaço e tocou para Savinho: 3 a 0. Daí a festa foi total no Etihad Stadium. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Inglês Manchester City Crystal Palace COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 JOGOS DE HOJE Vasco x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Vasco e Paysandu jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.05.26 18h00 mma Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração Lutadora lutou na organização entre 2014 e 2015, mas saiu após duas derrotas e agora tenta retornar 13.05.26 10h36