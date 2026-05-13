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Manchester City derrota Crystal Palace e se mantém na briga com o Arsenal pelo título inglês

Estadão Conteúdo

O Manchester City manteve viva a briga pela disputa do título do Campeonato Inglês com o Arsenal, ao derrotar, nesta quarta-feira, o Crystal Palace, por 3 a 0, no Etihad Stadium. Com o resultado, o City chegou aos 77 pontos, dois atrás do líder Arsenal.

O Crystal Palace segue com 44 pontos, em 15º lugar, livre de rebaixamento. O time foca a disputa da final da Liga Conferência, dia 27, em Leipzig, na Alemanha, diante do Rayo Vallecano.

Restam duas rodadas para o fim do campeonato. O Arsenal enfrenta sábado o rebaixado Burnley, enquanto o City encara na terça-feira o Bournemouth. No dia 24, as duas equipes disputam o último jogo do campeonato no mesmo horário. O Arsenal visita o Crystal Palace e o City recebe o Aston Villa.

Com a proximidade da decisão da Copa da Inglaterra, sábado, diante do Chelsea, o técnico Pep Guardiola deixou os atacantes titulares Haaland, Doku e Cherki na reserva. E o começo do jogo causou um grande susto ao treinador, quando o Crystal Palace criou bela jogada finalizada por Mateta, mas impugnada por impedimento.

Passado o momento de apreensão, o City tomou o controle da partida e tentou pressionar o Crystal Palace, que optou pelos contra-ataques sempre muito perigosos. Em 12 minutos, o time visitante já havia finalizado três vezes contra nenhuma dos anfitriões.

Aos poucos o City passou a cadenciar o jogo e ficar mais tempo com a bola (82%). Em boa troca de passes, Ait-Nouri invadiu a área pela meia esquerda e bateu para fora com perigo.

Com paciência, o City esperou o momento certo para furar o bloqueio do Crystal Palace. Aos 32 minutos, Foden deu linda assistência de calcanhar para Semenyo abrir o placar.

O Crystal Palace mostrou no minuto seguinte que não estava disposto de ser apenas um coadjuvante na partida e Donnarumma foi obrigado a fazer boa defesa.

A impetuosidade do Crystal Palace custou caro. Com mais espaços no ataque, o City não demorou para ampliar a vantagem. O segundo gol veio aos 40 minutos, com Marmoush, após nova assistência de Foden.

O panorama mudou no segundo tempo. Os times afrouxaram na marcação e se revezaram no ataque, mas a impressão é de que o City já contava com os três pontos, enquanto o Crystal Palace não apresentava forças para uma reação. Com isso, a disputa ficou arrastada, sem criação de jogadas no ataque.

A disputa morna só ficou agitada aos 35 minutos, quando Kamada tentou enganar a arbitragem na busca de um pênalti e acabou punido com o cartão amarelo.

O lance acordou o City, que conseguiu o terceiro gol, aos 39 minutos, quando Cherki carregou a bola por longo espaço e tocou para Savinho: 3 a 0. Daí a festa foi total no Etihad Stadium.

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