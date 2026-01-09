Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Manchester City anuncia o atacante Semenyo e põe lateral Wesley, ex-Flamengo, em seu radar

Estadão Conteúdo

O Manchester City inicia esta sexta-feira com uma boa notícia para o seu torcedor. O clube inglês anunciou a contratação do atacante Semenyo, de 26 anos, para aumentar ainda mais o seu poder ofensivo na Premier League. O reforço, que encerrou o seu ciclo no Bournemouth, assinou vínculo por cinco temporadas e custou 62,5 milhões de libras (algo em torno de R$ 452,3 milhões), de acordo com jornal The Guardian.

"Vai ser um desafio entrar na disputa pelo título, mas estou pronto para fazer essa jornada. Para ser honesto, só agora estou assimilando tudo. Tive que trabalhar muito duro para chegar até aqui e estou extremamente feliz por ter conseguido", afirmou o jogador.

Atacante de velocidade e que gosta de atuar pelo lado esquerdo, o atleta disse estar acompanhando o City e valorizou o fato de vir para uma equipe que mira o título da competição. Na classificação, o conjunto orientado pelo técnico Pep Guardiola figura na segunda posição, soma 43 pontos, e tem seis a menos que o líder Arsenal.

"Acompanhei o City na última década sob o comando de Pep Guardiola e eles foram dominantes na Premier League, além de conquistar feitos incríveis na Champions League, na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga", afirmou.

WESLEY NA MIRA Disposto a reforçar ainda mais o seu elenco, o City segue de olho no mercado e tem em seu radar um atleta brasileiro que está se destacando na Itália. O lateral-direito Wesley, ex-Flamengo, e atualmente na Roma, está na mira da equipe de Manchester.

Com quatro meses de Europa, o jovem lateral de 22 anos marcou três gols em 21 jogos e vem se tornando uma das peças principais da equipe grená. Segundo o jornal inglês TEAMtalk, além do vice-líder do Campeonato Inglês, mais dois concorrentes já manifestaram interesse.

Tottenham e Newcastle vêm monitorando o atleta em suas partidas pela Série A do Italiano. Sob o comando do técnico Gian Piero Gasperini, ele vem sendo utilizado tanto do lado direito como pela ala esquerda. As recentes convocações para a seleção brasileira com Carlo Ancelotti valorizaram ainda mais o jogador aos olhos dos clubes ingleses.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Manchester City

Semenyo

Wesley
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano

Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

09.01.26 15h03

Futebol

TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026

Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela.

09.01.26 14h08

MMA Sport Club

Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro

09.01.26 12h40

Futebol

BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta

Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase.

09.01.26 12h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

10.01.26 7h00

Futebol

Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante

Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco

09.01.26 18h34

Paulistão

Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista

Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

10.01.26 15h00

Copa Africana de Nações

Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações

Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.01.26 12h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda