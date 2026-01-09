Manchester City anuncia o atacante Semenyo e põe lateral Wesley, ex-Flamengo, em seu radar Estadão Conteúdo 09.01.26 9h37 O Manchester City inicia esta sexta-feira com uma boa notícia para o seu torcedor. O clube inglês anunciou a contratação do atacante Semenyo, de 26 anos, para aumentar ainda mais o seu poder ofensivo na Premier League. O reforço, que encerrou o seu ciclo no Bournemouth, assinou vínculo por cinco temporadas e custou 62,5 milhões de libras (algo em torno de R$ 452,3 milhões), de acordo com jornal The Guardian. "Vai ser um desafio entrar na disputa pelo título, mas estou pronto para fazer essa jornada. Para ser honesto, só agora estou assimilando tudo. Tive que trabalhar muito duro para chegar até aqui e estou extremamente feliz por ter conseguido", afirmou o jogador. Atacante de velocidade e que gosta de atuar pelo lado esquerdo, o atleta disse estar acompanhando o City e valorizou o fato de vir para uma equipe que mira o título da competição. Na classificação, o conjunto orientado pelo técnico Pep Guardiola figura na segunda posição, soma 43 pontos, e tem seis a menos que o líder Arsenal. "Acompanhei o City na última década sob o comando de Pep Guardiola e eles foram dominantes na Premier League, além de conquistar feitos incríveis na Champions League, na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga", afirmou. WESLEY NA MIRA Disposto a reforçar ainda mais o seu elenco, o City segue de olho no mercado e tem em seu radar um atleta brasileiro que está se destacando na Itália. O lateral-direito Wesley, ex-Flamengo, e atualmente na Roma, está na mira da equipe de Manchester. Com quatro meses de Europa, o jovem lateral de 22 anos marcou três gols em 21 jogos e vem se tornando uma das peças principais da equipe grená. Segundo o jornal inglês TEAMtalk, além do vice-líder do Campeonato Inglês, mais dois concorrentes já manifestaram interesse. Tottenham e Newcastle vêm monitorando o atleta em suas partidas pela Série A do Italiano. Sob o comando do técnico Gian Piero Gasperini, ele vem sendo utilizado tanto do lado direito como pela ala esquerda. As recentes convocações para a seleção brasileira com Carlo Ancelotti valorizaram ainda mais o jogador aos olhos dos clubes ingleses. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Manchester City Semenyo Wesley COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32