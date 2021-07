Zezé do Boxe realiza aulão do Nocaute na Violência em Soure

O coordenador do ‘Nocaute na Violência', Zezé do Boxe, vai promover um aulão de boxe em Soure, região do Marajó, na próxima sexta-feira(16), às 16h, no Ginásio Esportivo do Município. O evento conta com a participação de Maizena, treinador do ex-campeão do UFC, Deiveson Figueiredo. Além disso, terá uma palestra sobre o projeto social, que tem como objetivo incentivar os jovens a praticar esportes.

O evento, chamado de aulão do Nocaute na Violência, é organizado pelo treinador Zezé do Boxe, ganhador do Troféu Rômulo Maiorana como personalidade esportiva de 2020. “Vamos levar o Nocaute na Violência para vários Municípios, levando nossos conhecimentos e tirando os jovens dos riscos que a vida oferece pelas ruas”, declarou o esportista.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)