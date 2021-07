VÍDEO: confira a entrevista da lutadora paraense do UFC Amanda Lemos

O fim de semana tem o retorno da paraense Amanda Lemos para mais uma luta no Ultimate Fighting Championship (UFC). Na noite de sábado (17), no UFC Las Vegas 31, Amanda encara a a mexicana Montserrat Ruiz, em combate da categoria peso-palha feminina. A lutadora deu uma entrevista exclusiva para O Liberal e falou sobre a preparação:

"A expectativa é das melhores, estou super treinada para sábado dar mais um show para a galera. Para mim é muito gratificante, defender o meu país, é uma honra ter que representar a galera", disse Amanda.

Assista à entrevista completa:

A luta

Confiante, Amanda Lemos contou sobre a estratégia para a luta. Segundo a lutadora, que vem de três vitórias consecutivas no maior evento de MMA do mundo, por ser melhor na trocação [socos], ela vai tentar deixar a luta em pé e evitar que Montserrat consiga derrubá-la.

"Eu gosto da trocação, porém eu acredito que ela não vá querer trocar comigo. Vai ter uma posição para ela encostar na grade e fazer a queda e manter a luta no chão. Eu vou tentar manter em pé e terminar mais rápido com a luta, um nocaute", afirmou a lutadora, que já está em Las Vegas.

Amanda Lemos tem nove vitórias e apenas uma derrota na carreira (Divulgação/ UFC)

Futuro e torcida

Com um cartel de nove vitórias e apenas uma derrota (e mais um empate), Amanda Lemos está ganhando protagonismo aos poucos na divisão feminina. Sobre se isso faz com que ela sonhe com o título peso-palha, ela garante que mantém os pés no chão e pensa apenas em vencer a luta deste fim de semana e pede o apoio da torcida.

"Eu estou ganhando meu espaço. Não tenho pressa, só quero estar lutando, mostrar o meu trabalho, para lutar com as mais ranqueadas. Quero pedir a torcida da galera, do meu Estado, vou estar lá em cima por vocês, representando o pará. Vou fazer o meu trabalho para nocautear no primeiro round", concluiu Amanda.