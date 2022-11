Vice-campeão paraense, jovem tenista se prepara para disputar competição em Fortaleza

O pequeno Lucas Zeli, de apenas sete anos, iniciou a caminhada em busca do sonho de se tornar tenista profissional há cerca de um ano e meio. Desde que começou a competir, o jovem atleta já conquistou alguns títulos, como a etapa de Belém do torneio nacional Fest Tênis. Agora, o paraense se prepara para a disputa da fase de Fortaleza (CE) da competição, que ocorre em dezembro.

Lucas se apaixonou pelo esporte vendo o irmão mais velho Ramoel Corrêa de 17 anos, que também é tenista e ocupa a 118º no ranking profissional e 89º no infanto-juvenil da Confederação Brasileira de Tênis.

A mãe de Lucas, Flávia Cajú, contou que o filho é extremamente dedicado nos treinos e em competições. O pequeno treina três vezes por semana com a equipe técnica e física. Este ano, o menino foi vice-campeão paraense na categoria até oito anos e conquistou a Copa de Tênis Set Point, no início de novembro.

Flávia destacou que o filho tem uma jornada de treinos cansativa, mas que para ele é prazerosa. Além disso, ela ressaltou que Lucas faz tudo isso porque ama o esporte e a família acredita no talento do jovem e no poder de transformação do esporte.

“Me emociono com a dedicação e comprometimento dele. Sonho com ele e caminho de mãos dadas junto aos seus objetivos. Converso bastante sobre as dificuldades que existirão no processo de formação de um grande atleta, a derrota e a tristeza em alguns momentos fazem parte, mas que não podem ser motivo de desistência e sim de dedicação. Pela idade, tento fazer com que o processo ocorra de forma gradativa e que a fase da infância possa ser vivida juntamente da de atleta”, declarou Flávia.

Lucas vai para a disputa da etapa de Fortaleza do Fast Tênis com a expectativa de conseguir um bom resultado e entrar no ranking nacional da sua categoria.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)