Venum fecha acordo com um dos principais eventos do MMA nacional

O Iron Man CF fechou uma importante parceria com a Venum Brasil – uma das principais fornecedoras de materiais esportivos do mundo e do UFC, que é a maior organização de MMA do mundo. O acordo será válido para a edição 21, em Belém (PA), no mês de julho, onde a marca irá vestir os atletas do card.

André Vieira, diretor e proprietário da Venum Brasil, abraçou a ideia de Iron Tomaz, empresário e CEO da organização, que vem com um projeto-piloto experimental para o retorno dos eventos esportivos no estado paraense. A companhia de MMA vai contar com apoio das autoridades do locais.

- Esse novo formato vai orientar uma futura retomada do setor no estado do Pará. André (proprietário da Venum Brasil) gostou da ideia e entendeu que a parceira seria viável devido a todos os protocolos de segurança sanitários apresentados no projeto do Iron Man CF e também pelo evento ser sem público, apenas com convidados restritos - destacou o Tomaz, que garantiu a presença de André, da Venum, no evento.

O evento será transmitido ao vivo para todo o Brasil e também para o estado do Pará através da TV Cultura.