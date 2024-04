Veja quem é o boxeador que apostou na própria vitória e ganhou prêmio milionário

O boxeador norte-americano Rayn Garcia venceu Devin Haney no último sábado (20) no boxe profissional. Além do triunfo, o lutador levou uma bolada para casa. Segundo o atleta, ele ganhou 12 milhões de dólares (mais de R$ 62 milhões) após apostar na própria vitória.

Rayn divulgou nas redes sociais que apostou 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões) na sua vitória sobre Haney, atual campeão do superleve da CMB (Conselho Mundial de Boxe). Assim, com o resultado, o boxeador lucrou mais de R$ 60 milhões.

VEJA MAIS

Além de toda a aposta, o lutador ainda teve direito à bolsa e premiação da luta. Ao todo, a estimativa é que o boxeador tenha faturado 50 milhões de dólares (cerca de R$ 258 milhões).

"Se você apostar, aposte em você mesmo. Além do que ganhamos, estamos comendo bem. Cerca de 50 milhões de dólares (provavelmente mais) em uma noite, não está mal. Deixarei Deus me guiar sobre como usar esse dinheiro", escreveu Garcia nas redes sociais.

Rayn Garcia tem 25 anos, nasceu nos EUA, mas é de origem mexicana, e é um dos destaques do boxe mundial. O boxeador não bateu o peso da categoria superleve e por isso não ficou com o título mundial do CMB (Conselho Mundial de Boxe). A vitória do norte-americano veio por decisão dos juízes, mas a performance do atleta surpreendeu a todas. O triunfo também marcou a primeira derrota como profissional de Haney.