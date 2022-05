UFC hoje: veja onde assistir ao vivo; card tem Rob Font x Marlon Vera

O sábado (30) será de emoção no octógono do UFC. A maior evento de MMA do mundo terá como a luta principal Rob Font x Marlon Vera, em Las Vegas, nos Estados Unidos. As lutas iniciarão início às 17h30.

Confira o card preliminar

Alexandr Romanov x Chase Sherman

Daniel Miojo x Francisco Figueiredo (confronto brasileiro)

Gabe Green x Yohan Lainesse

Natan Levy x Mike Breeden

Gina Mazany x Shanna Young

Tatsuro Taira x Carlos Candelario

Card principal

Rob Font x Marlon Vera

Andrei Arlovski x Jake Collier

Andre Fili x (brasileiro) Joanderson Tubarão

Jared Gordon x Grant Dawson

Darren Elkins x Tristan Connelly

Krzysztof Jotko x Gerald Meerschaert

Onde assistir?

As lutas do UFC Font x Vera terá transmissão pelo Canal Combate tanto na TV à cabo quanto no serviço de streaming, a partir das 17h30 de hoje.