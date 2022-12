UFC hoje: Stephen Thompson e Kevin Holland fazem a luta principal deste sábado; veja onde assistir

O UFC deste sábado (3) terá a disputa entre os norte-americanos Stephen Thompson e Kevin Holland na categoria meio-médio. O evento até terá a presença de três brasileiros no card. Rafael dos Anjos, Matheus Nicolau e Istela Nunes são os representantes do Brasil no octógono. Os combates começam a partir das 21h, em Orlando, na Flórida.

Confira o card

Card Preliminar

Peso meio-médio: Niko Price x Phil Rowe

Peso-palha: Angela Hill x Emily Ducote

Peso-leve: Clay Guida x Scott Holtzman

Peso-leve: Michael Johnson x Marc Diakiese

Peso-pena: Darren Elkins x Jonathan Pearce

Peso-leve: Natan Levy x Genaro Valdez

Peso-pena: Marcelo Rojo x Francis Marshall

Peso-palha: Yazmin Jauregui x Istela Nunes

Card Principal

Peso meio-médio: Stephen Thompson x Kevin Holland

Peso meio-médio: Bryan Barberena x Rafael dos Anjos

Peso-mosca: Matheus Nicolau x Matt Schnell

Peso-pesado: Tai Tuivasa x Sergei Pavlovich

Peso-médio: Jack Hermansson x Roman Dolidze

Peso-médio: Eryk Anders x Kyle Daukaus

Onde assistir

As lutas do UFC Orlando: Thompson x Holland serão transmitidas pelo canal Combate tanto na TV à cabo quanto no serviço de streaming, a partir das 21h de hoje. Os dois primeiros confrontos têm transmissão aberta no Facebook e Youtube do Combate e do UFC Brasil