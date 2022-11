UFC hoje: Derrick Lewis e Serghei Spivac fazem a luta principal deste sábado (19); onde assistir

O combate principal do UFC deste sábado (19) é peso-pesado. Derrick Lewis, sétimo colocado no ranking, enfrenta Serghei Spivac, número 12° da categoria. Os duelos ocorrem em Las Vegas, nos Estados Unidos, a partir das 15h de hoje.

Confira o card:

Card Preliminar

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Charles Johnson x Zhalgas Zhumagulov

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jennifer Maia x Maryna Moroz

Peso-galo (até 61,2 Kg): Vince Morales x Miles Johns

Peso-galo (até 61,2 Kg): Ricky Turcios x Kevin Natividad

Peso-palha (até 52,1 Kg): Vanessa Demopoulos x Maria Oliveira

Peso-galo (até 61,2 Kg): Brady Hiestand x Fernie Garcia

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Natália Silva x Tereza Bleda

Card Principal

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Derrick Lewis x Serghei Spivac

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Kennedy Nzechukwu x Ion Cutelaba

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Chase Sherman x Waldo Cortes Acosta

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): André Fialho x Muslim Salikhov

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Danny Roberts

Onde assistir

As lutas do UFC Vegas 65: Lewis vs Spivac serão transmitidas pelo canal Combate tanto na TV à cabo quanto no serviço de streaming, a partir das 15h de hoje. Os dois primeiros confrontos têm transmissão aberta no Facebook e Youtube do Combate e do UFC