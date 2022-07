UFC hoje: brasileiro Rafael dos Anjos enfrenta Rafael Fiziev neste sábado; veja onde assistir

O UFC Vegas 58 terá na luta principal o brasileiro Rafael dos Anjos contra Rafael Fiziev, do Cazaquistão. O evento ocorre neste sábado (9), a partir das 19h, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Além de Dos Anjos, o card terá outros dois atletas do Brasil: Caio Borralho e Douglas D’Silva.

Confira o card

Card Preliminar

Peso-mosca: Cynthia Calvillo x Nina Nunes

Peso-galo: Aiemann Zahabi x Ricky Turcios

Peso-mosca: Antonina Shevchenko x Cortney Casey

Peso-médio: Cody Brundage x Tresean Gore

Peso meio-pesado: Kennedy Nzechukwu x Karl Roberson

Peso-galo: Ronnie Lawrence x Saidyokub Kakhramonov

Card Principal

Peso-leve: Rafael dos Anjos x Rafael Fiziev

Peso-médio: Caio Borralho x Armen Petrosyan

Peso-galo: Douglas Silva x Said Nurmagomedov

Peso-médio: Jamie Pickett x Denis Tiuliulin

Peso-pesado: Jared Vanderaa x Chase Sherman

Peso-leve: Michael Johnson x Jamie Mullarkey

Onde assistir

As lutas do UFC Vegas 28: Dos Anjos vs Fiziev serão transmitidas pelo canal Combate tanto na TV à cabo quanto no serviço de streaming, a partir das 19h de hoje. Os dois primeiros confrontos têm transmissão aberta no Facebook e Youtube do Combate.