UFC: Henry Cejudo diz que paraense é a atleta mais 'perigosa' para a campeã dos palhas Weili Zhang

A chinesa Weili Zhang recuperou o cinturão do peso-palha no último sábado (12), no UFC 281, ao vencer a norte-americana Carla Esparza. Muito forte para a categoria, a expectativa é de que ela tenha um longo reinado na divisão. No entanto, o ex-campeão duplo da organização Henry Cejudo afirmou que uma lutadora pode oferecer risco ao legado de Zhang: a paraense Amanda Lemos.

Cejudo explicou que a paraense poderia levar uma vantagem em cima da chinesa porque é mais explosiva. Além disso, o ex-UFC disse que Zhang deveria apostar em uma trilogia com Rose Namajunas.

“Acho que a lutadora mais perigosa para Weili Zhang é Amanda Lemos. Amanda pode quebrar, porque ela é explosiva. Eu acho que ela e Weili seria uma luta explosiva, mas acho que a melhor luta para Weili Zhang depois dessa é talvez conseguir aquela trilogia com Rose Namajunas. Foi uma decisão dividida quando ela perdeu para Rose, mas acho que ela precisa recuperá-la. E acho que por Rose ter ido embora por tanto tempo, só vai ajudar”, declarou Cejudo em seu canal no YouTube.

Weili Zhang tem apenas duas derrotas no Ultimate, ambas para a ex-campeã Rose Namajunas. Cejudo treinou com a chinesa na academia ‘Fight Ready’ e teve um papel importante para a evolução da lutadora na luta agarrada. Zhang tem 33 anos, 23 vitórias e três derrotas na carreira.

Ainda não tem nada definido sobre a próxima desafiante ao cinturão da categoria. Mas, espera-se que a paraense Amanda Lemos tenha a sua chance em breve, já que ela venceu a gaúcha Marina Rodriguez e está na terceira posição do ranking do peso-palha.

Amanda Lemos tem nove lutas no UFC e soma sete vitórias, sendo cinco por nocaute ou finalização. Assim, a paraense é a lutadora da categoria com mais triunfos pela via rápida.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)