UFC cancela luta de Michel Pereira após paraense não bater o peso; entenda

A luta entre o paraense Michel Pereira e o americano Stephen Thompson, que estava marcada para o UFC 291 deste sábado (29) em Salt Lake City (EUA), foi cancelada. O motivo foi um problema envolvendo o peso do lutador brasileiro. O anúncio do cancelamento foi feito pela própria organização.

Michel Pereira não conseguiu atingir o peso contratado de 77,6kg para o combate. Na pesagem oficial, o paraense marcou 78,9kg, cerca de 1,3kg acima do peso limite estabelecido para lutas que não envolvem cinturão na categoria meio-médio.

Geralmente, quando um lutador não bate o peso, é esperado que ele pague 20% da quantia recebida para participar do evento como multa. Esse valor é repassado para o adversário que conseguiu alcançar o peso estipulado. No entanto, é importante que o oponente concorde em prosseguir com a luta. Nesse caso específico, no entanto, não foi possível chegar a um acordo entre as partes.

O cancelamento da luta entre Pereira e Thompson resultou na reconfiguração da programação do UFC 291, que agora contará com 11 lutas. O confronto da categoria peso-pesado entre o americano Derrick Lewis e o brasileiro Marcos Pezão foi promovido para o card principal.