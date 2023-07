Paraense Voador, Michel Pereira volta a lutar no UFC após mais de um ano

O lutador paraense Michel Pereira enfrenta Stephen Thompson neste sábado (29) no UFC 291, em Salt Lake City (EUA), marcando o retorno ao octógono após mais de um ano sem competir. Conhecido como "Paraense Voador", não enfrentou esse longo hiato devido a problemas pessoais, mas sim à falta de adversários dispostos a encará-lo.

Em entrevista, Michel explicou que diversos obstáculos surgiram ao longo dos 434 dias sem lutar no UFC. Oponentes marcavam lutas e se lesionavam, criando dificuldades em encontrar oponentes disponíveis para enfrentá-lo:

"Muitas coisas aconteceram, desde o oponente que marcava e se lesionava, muitas coisas aconteceram. É muito complicado. O tempo foi passando e a gente brigando com os agentes, brigando com os lutadores. Eles diziam: 'me dá mais um mês', 'me dá mais não sei o quê', e eu pronto, preparado. Com isso foi adiando, e eu já estou há um ano e um pouco sem lutar", explicou Michel.

Apesar disso, Michel Pereira mantém sua invencibilidade no UFC, não perdendo uma luta desde fevereiro de 2020, quando foi desclassificado por uma joelhada ilegal em Diego Sanchez. Desde então, conquistou cinco vitórias, uma delas por finalização e as outras por decisão dos juízes, consolidando-se como um destaque no peso meio-médio.

Aos 29 anos, o lutador brasileiro está classificado como o 15º no ranking da categoria e terá a chance de enfrentar o 7º colocado, o que pode impulsionar ainda mais sua carreira. Michel também poderia ter aumentado sua sequência de vitórias em uma luta anterior contra Sean Brady, mas o norte-americano se lesionou e o embate foi cancelado. Além disso, ele também teve que lidar com recusas de outros lutadores, como o chinês Li Jingliang.

"Depois dessa luta muita coisa vai mudar, porque eu vou entrar top 7. Eu penso em lutar no Brasil em novembro, então tem muita coisa para acontecer ainda, então eu quero esperar depois dessa luta para ver o que vai acontecer", concluiu Michel.

Veja o card completo do UFC 291 e os horários das lutas:

CARD PRINCIPAL – 23h

Dustin Poirier (EUA) x Justin Gaethje (EUA) – leves (cinturão BMF)

Jan Blachowicz (POL) x Alex Poatan (BRA) – meio-pesados

Stephen Thompson (EUA) x Michel Pereira (BRA) – meio-médios

Tony Ferguson (EUA) x Bobby Green (EUA) - leves

Michael Chiesa (EUA) x Kevin Holland (EUA) – meio-médios

CARD PRELIMINAR – 19h30

Gabriel Bonfim (BRA) x Trevin Giles (EUA) – meio-médios

Derrick Lewis (EUA) x Marcos Pezão (BRA) - pesados

Roman Kopylov (RUS) x Cláudio Ribeiro (BRA) - médios

Jake Matthews (AUS) x Darrius Flowers (EUA) – meio-médios

CJ Vergara (EUA) x Vinicius Salvador (BRA) - moscas

Matthew Semelsberger (EUA) x Uros Medic (SER) – meio-médios

Miranda Maverick (EUA) x Priscila Pedrita (BRA) – moscas feminino