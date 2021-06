Troféu Romulo Maiorana divulga os vencedores das categorias Ginástica, Handebol e Judô

A 27ª edição do Troféu Romulo Maiorana está em andamento e continua a divulgação dos homenageados deste ano. Desta vez, foram anunciados os agraciados nas categorias Ginástica, Handebol e Judô. A entrega dos prêmios está sendo feita de forma individual e exibidas no Bom Dia Pará, da TV Liberal.

Os vencedores desta quarta-feira (23) foram Céres de Carvalho, na Ginástica, José Augusto "Zamba", no Handebol e Alam Saraiva, no Judô. Nesta quinta-feira (24), mais três homenageados serão divulgados nas categorias Karatê, Remo e Tênis.

TRM

O Troféu Romulo Maiorana, que leva o nome do fundador do Grupo Liberal, é um dos projetos mais consolidados da TV Liberal. Realizado desde 1993, é a maior premiação do esporte paraense e tem como missão incentivar as boas práticas esportivas e reconhecer o talento dos melhores atletas regionais em várias modalidades.

Em 2021, o TRM já conta com o patrocínio de duas empresas: a RR Pneus, maior revendedora da Bridgestone no Norte/Nordeste; e o Banpará. São marcas que acreditam na proposta do evento e apoiam a iniciativa há oito anos consecutivos.