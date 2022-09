Três mecânicos são atropelados no box em corrida da Stock Car em Santa Cruz do Sul; vídeo

Um acidente no box durante a etapa de Santa Cruz do Sul, marcou a corrida da Stock Car neste domingo (25). Nas imagens do acidente, três mecânicos foram atropelados, após a parada nos boxes. Não se sabe o estado de saúde dos mecânicos. Nas redes sociais várias pessoas questionando a direção da prova, que demorou a agir e não ter dado bandeira vermelha, que seria a interrupção da corrida.

ASSISTA