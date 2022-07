Torneio de Vôlei de Areia une atletas iniciantes e experientes na abertura do verão de Ananindeua

A região metropolitana de Belém tem ganhado novos espaços para a prática de esportes de areia, como vôlei, futebol e o já popular beach tennis. Nesta toada e indo no embalo do Dia Mundial do Vôlei, celebrado no último dia 27, foi realizado neste final de semana o Open de Vôlei de Areia, o primeiro torneio desta modalidade realizado na Associação de Desportos Recreativa Bancrévea, em Ananindeua. A programação busca estimular diversão, saúde e bem-estar aos participantes.

O bombeiro civil Paulo Baia, 55, conhecido na modalidade como Paulo "Piteck" e atual presidente da Associação Vôlei de Praia do Pará (AVP-PA), esteve presente. Ele conversou com O Liberal e contou como despertou a paixão pelo vôlei. “Com 12 anos de idade surgiu o interesse, através de uma irmã que já praticava a modalidade e, como sempre a acompanhava, acabei me interessando pelo esporte”, revela.

Piteck, tem larga experiência e ótimos resultados no vôlei de areia. Já esteve em mais de 150 competições, entre torneios e campeonatos regionais e nacionais. Conquistou o Campeonato Brasileiro Master em 2021 e 2022 nas categorias 40+, 45+ e 50+, disputados no Espírito Santo e na Bahia. Muitos destes títulos foram ao lado do parceiro de quadra Gerson Monte, ganhador do Troféu Romulo Maiorana 2021. Juntos eles lideram o ranking paraense do master 50+.

A expectativa para o torneio de vôlei em Ananindeua era grande, afirmou Paulo. “Já está dando o que falar no meio das comunidades e amantes deste esporte. O evento veio em boa hora e a expectativa é muito grande, vários atletas já vêm treinando forte visando esta competição”, comenta.

Primeira experiência

O evento também conta com atletas estreantes. É o caso da professora Ângela Fernandes, 55, que iniciou na modalidade como um objetivo secundário. “Comecei a praticar vôlei de areia com o objetivo de melhorar minha performance na corrida e na quadra. Só que me deparei com treinos diferenciados e sendo dupla ou quarteto dá para ter mais contato com a bola, assim me dedico ao treino e participo de eventos quando aparece”, relata.

Ângela, que avalia que a prática do vôlei tem melhorado seu condicionamento físico, percebeu também a evolução no sistema cardiovascular e respiratório - sem contar o desenvolvimento da agilidade, coordenação, velocidade e equilíbrio. De acordo com a professora, deixa o coração mais saudável e aumenta os vínculo de amizades.

Junto com seu time "The Teachers", formado por mulheres com idade acima de 40 anos, Ângela vive a expectativa do primeiro torneio. “Este evento vem a contribuir para colocarmos o que treinamos em prática. Amamos essa iniciativa e, a nível de conhecimento, aproveitaremos para que futuramente seja feito por categoria. Acredite: o esporte rompe barreiras. Ajuda física e mentalmente o ser humano, além de unir nações”, finaliza.

Aberto ao público

O torneio contou com disputas em cinco categorias: quarteto masculino, quarteto feminino, dupla OPEN, dupla 40+ (atletas com mais de 40 anos) e dupla 50+ (atletas acima de 50 anos). Foram inscritas 40 duplas e 40 quartetos, com atletas de idades entre 15 e 60 anos, ou seja, mais de 170 atletas somadas todas as categorias.

O Secretário de Esporte do Município de Ananindeua, Alex Melul, reforçou o propósito do torneio. “Promover o esporte com caráter social, fundamentado na participação e no rendimento para a valorização humana, contribuindo para a promoção social e a melhoria da qualidade de vida", informou.

Melul ressaltou, ainda, que desta forma o esporte pode ser massificado e realizar a integração de diversos bairros de Ananindeua, sem contar que o esporte e o lazer tornam-se elementos catalisadores, bem como instrumentos de políticas públicas.

Para o público que se interessar pela modalidade e quer participar de um torneio, nos dias 23 e 24 de julho será realizada a terceira etapa do Circuito Paraense de vôlei de praia em Mosqueiro, organizado pela Associação Vôlei de Praia do Pará (AVP-PA). Mais informações no (91) 98445-5396.