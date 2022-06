Torcedor se arrisca e agarra bola de beisebol com bebê no colo; vídeo

As partidas de beisebol, nos Estados Unidos (EUA), são sempre eletrizantes. Mas uma cena tem chamado atenção dos internautas após um torcedor conseguir agarrar uma bola com bebê no colo, escorado em grade de segurança. A partida foi entre New York Mets e Washington Nationals na última terça-feira (31).

A bola rebatida pelos Mets seguiu em direção às arquibancadas. A situação seria comum em uma partida normal, se não fosse pelo detalhe do homem ter se pendurado. O jogador Starling Marte rebateu o objeto para um ponto do estádio onde não há assentos.

Pelas imagens, a bola chegou a tocar no chão, voltou a subir e o homem aproveitou para pegá-la. Assista ao vídeo:

