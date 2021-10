Torcedor do Flamengo tenta atirar cerveja em Gabigol e acerta Tenente-coronel do BEPE

Após a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, um torcedor que estava localizado no setor Maracanã Mais, acertou um copo de cerveja em Gabigol, conforme informou primeiramente a ESPN Brasil. No entanto, o LANCE! apurou que a bebida também caiu no tenente-coronel do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), Hilmar Faulhaber.

Dessa forma, o torcedor em questão foi conduzido para o juizado especial criminal para ser enquadrado no estatuto do torcedor "em função de comportamento inapropriado".

Entretanto, vale ressaltar que o crime não é passível de cadeia. Para casos como este, a punição recebida é de não assistir jogos, pagamento de cesta básica, a realização de serviço comunitário etc.

Dentro de campo, o Flamengo vira a chave para o Brasileirão. Isso porque a equipe de Rento Gaúcho enfrenta o Athletico-PR neste sábado, às 19h, no Maracanã. A partida é válida pela 29ª rodada e terá transmissão em tempo real do LANCE!.