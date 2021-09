Terceira etapa do Campeonato Paraense de Tênis está com inscrições abertas

A Terceira etapa do Campeonato Paraense de Tênis está com as inscrições abertas para o circuito que será realizado no Cabana Clube, na Vila do Cabanos, em Barcarena, no começo de outubro. As inscrições devem ser feitas através do site do sistema de tênis integrado, na internet. As vagas são limitadas.

Para essa etapa as vagas são divididas em cinco categorias masculinas (aberto de duplas, 2ª classe – simples, 3ª classe – simples, 4ª classe – simples e 50+ simples) e três femininas (2ª classe – simples, 3ª classe – simples, 4ª classe – simples). Os jogos serão disputados de 1º a 3 de outubro.

Já as demais categorias serão realizadas em outro local, com data a ser definida.