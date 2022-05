Tenista Rafael Nadal acompanha a final da Champions com Fenômeno e é aplaudido pela torcida do Real

O tenista espanhol Rafael Nadal esteve no Stade France, acompanhando a final da Champions League entre Real Madrid x Liverpool. O atleta esteve ao lado do ex-jogador e dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno e foi ovacionado pela torcida.

Na chegada, Nadal cumprimentou Ronaldo e foi ovacionado pela torcida do Real Madrid. O tenista também esteve na conquista do título espanhol, ao lado também de Ronaldo e Figo.