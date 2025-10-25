Capa Jornal Amazônia
Surfistas disputam segunda etapa do Circuito COP30 Surf Pará 2025 em Mosqueiro

A competição foi realizada na Barraca da Rosinha, reunindo surfistas do Pará e de outros estados

O Liberal

A Praia do Maraú, em Mosqueiro, recebeu entre os dias 17 e 19 de outubro a segunda etapa do Circuito COP30 Surf Pará 2025. A competição foi realizada na Barraca da Rosinha, reunindo surfistas do Pará e de outros estados em disputas que movimentaram o balneário com boas ondas e público expressivo.

O evento foi organizado pela Associação Surf Pará (ASP), presidida por Silvinho Santos, que avaliou de forma positiva o desempenho dos atletas e a estrutura montada para a etapa.

“O evento foi sucesso novamente, assim como a primeira etapa. Estamos felizes em ver o surf paraense crescendo e se consolidando cada vez mais”, afirmou.

A competição distribuiu prêmios em diversas categorias. Entre os profissionais, Nayson Costa conquistou o primeiro lugar, seguido por Gustavo Roberto, Jeová Rodrigues e Francisco Willian. Na categoria Máster, o título ficou com Márcio Correia, com Rogério Dantas em segundo, Jeová Rodrigues em terceiro e Luciano Barão em quarto.

O Circuito COP30 Surf Pará 2025 é uma das principais competições do calendário estadual e integra as ações esportivas voltadas à valorização da cultura praiana e ao incentivo ao surf na Amazônia.

A terceira e última etapa está marcada para novembro, durante o encerramento da COP30, na Praia do Atalaia, em Salinópolis. A expectativa da organização é de reunir novamente atletas de várias regiões do país.

O evento é uma realização da Associação Surf Pará (ASP) e da ASEMEP, com apoio de empresas privadas e instituições públicas, entre elas a Quiksilver, o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

