Sul-Americano: meninas do Brasil fazem bonito e garantem ouro, prata e bronze no triatlo; veja

O primeiro dia de disputa nos Jogos Sul-Americanos de Assunção, no Paraguai, foi de alegria para os brasileiros, que garantiram várias medalhas e, inclusive, dominaram um pódio por inteiro, na prova feminina do triatlo, com Luisa Baptista levando o ouro, Vittória Lopes com a prata e Djenyfer Arnold fechando a trinca verde e amarela com o bronze.

A conquista em Encarnación, sul do Paraguai, confirma a boa fase do esporte, que já acumula bons resultados nas etapas de Copa do Mundo e provas internacionais nos últimos meses. O Brasil ganhou ainda o ouro e a prata no masculino, com Miguel Hidalgo e Manoel Messias, respectivamente.

SKATE

O Brasil também se saiu bem no skate, garantindo dois lugares no pódio, durante a disputa feminina. Gabi Mazetto ficou com a medalha de ouro, enquanto a prata foi para Carla Karolina. Jasmíz Bedoya, da Colômbia, ficou com o bronze. Esta é a primeira vez que o esporte participa dos jogos Sul-Americanos e já tem compromisso marcado nos Jogos Pan-Americanos, do ano que vem, em Santiago, capital do Chile.

Gabi Mazetto ficou com o ouro no skate street. (Miriam Jeske/COB)

"Dedico essa vitória para a minha filha Liz. Eu creio que eu treinei bastante, consegui acertar as manobras que eu queria, força de vontade junto. Foi tudo dando certo e pude ir somando os pontos. Maravilhoso ter essa dobradinha, vamos levar duas medalhas para casa. Feliz demais de representar o país, realizar esse sonho, vestir essa camisa, o uniforme e me sinto realizada", disse Gabi.

Outra medalha na modalidade foi conquistada por João Lucas Rodrigues, medalha de bronze no skate street. Já nos saltos ornamentais, Anna Lúcia garantiu outra medalha de ouro e Luana Lira conquistou a prata no trampolim de 1 metro.

PRIMEIRA MEDALHA NO SULA

As conquistas brasileiras começaram na manhã deste domingo, com o ciclismo mountain bike. O primeiro ouro veio na prova feminina com Raiza Goulão, ao terminar a prova em 1h28min25s. Hercília Narjara ficou com o bronze, após concluir a prova com o tempo de 1h29min50s. A argentina Augustina Maria Plaza completou o pódio com a medalha de bronze.

O resultado deu a Raiza uma vaga brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em outubro do ano que vem. Raiza já tem experiência em competições internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e a vitória no Pan-Americano em 2018.

"Estou muito feliz. Está sendo um final de temporada enriquecedor. Representar o Brasil nessa Missão é muito motivador, é um pontapé inicial para as próximas etapas que são os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos. Só tenho a agradecer ao Time Brasil", comemorou Raiza.

Já no masculino, o brasileiro Gustavo Xavier ganhou o ouro, com o tempo de 1h29min56s. João Gabriel levou a prata, com 1h30min29s. A medalha de bronze ficou com o colombiano Fabio Monsalve, que terminou a prova em 1h3052s. Os resultados garantiram vaga para o Brasil no Pan de Santiago.