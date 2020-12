'Sniper', irmão de Daico, assina contrato com UFC, e luta em janeiro de 2021

Francisco Figueiredo, ‘Sniper’, irmão mais novo de Deiveson Figueiredo, campeão peso-mosca do Ultimate, agora faz parte da família do UFC, contratado por Dana White, anteontem.

O caçula do da equipe “Team Figueiredo’ já estreia em luta da organização no dia 20 de janeiro diante de do norte-americano Jerome Rivera, na Ilha da Luta, em Abu Dhabi.

Sniper, ex-campeão peso-galo do Jungle Fight, ganhu título ano passado em Manaus-AM, disputa agora na categoria mosca.

O paraense soma 11 vitórias e três derrotas na carreira.

Seu único que figura no cartel de lutas foi no confronto com Eduardo "Máquina da Dor", em setembro de 2019 do ano passado. "Uma vitória para o Sniper. Ele merece estar entre os melhores do UFC por ter muita qualidade", diz Jura Oliveira, técnico.

Rivera

O adversário de Francisco Figueiredo, Jerome Rivera, “The Renegade”, tem passagem por eventos como LFA e pelo Contender Series. Já no UFC estreou em setembro deste ano com nocaute técnico para Tyson Nam. Ele dez triunfos e três derrotas no MMA profissional.